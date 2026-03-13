וואטסאפ, אפליקציית ההתכתבויות הפופולארית, הודיעה הבוקר על פיצ'ר חדש בשם Parent-managed Accounts, שנועד לאפשר להורים להקים לילדיהם חשבונות מנוהלים בתוך האפליקציה.

הפיצ'ר מיועד לילדים עד גיל 13, ומטרתו להעניק להורים שליטה רחבה יותר על אופן השימוש של המשתמשים הצעירים.

הפיצ'ר החדש, Parent-managed Accounts, מיועד לילדים עד גיל 13 ומאפשר להורים לקשר בין החשבונות באמצעות סריקת קוד QR, להגדיר עם מי ניתן לשוחח ולאילו קבוצות אפשר להצטרף, ולקבל התראה על הודעות מאנשי קשר לא מוכרים.

כדי להפעיל את האפשרות החדשה, ההורים נדרשים להחזיק לצידם את הסמארטפון שלהם ואת הסמארטפון של הילד. באמצעות סריקת קוד QR ניתן לקשר בין החשבונות, כך שוואטסאפ תזהה מי הוא ההורה המנהל ומי הוא הילד שמחזיק בחשבון המנוהל.

לאחר החיבור בין החשבונות, ההורה יוכל לקבוע עם אילו אנשי קשר החשבון המנוהל רשאי לשוחח ולאילו קבוצות הוא יכול להצטרף. בנוסף, כאשר תתקבל הודעה מאיש קשר לא ידוע, החשבון המנהל יקבל התראה ויוכל לצפות בהודעה מראש, לצד שליטה בהגדרות פרטיות נוספות של החשבון.

בוואטסאפ מציינים כי כלל ההגדרות הללו מוגנות באמצעות קוד בן 6 ספרות במכשיר של החשבון המנהל, כך שלא ניתן יהיה לשנות אותן בקלות מהמכשיר של הילד. לצד זאת, החברה מדגישה כי גם לאחר הוספת כלי הניהול החדשים, השיחות בוואטסאפ ממשיכות להיות מוגנות בהצפנה מקצה לקצה.

במטא מסבירים כי כאשר הילד או הילדה מגיעים לגיל 13, תישלח אליהם התראה שתאפשר להמיר את החשבון לחשבון סטנדרטי. עם זאת, ההורים יוכלו לדחות את התהליך ב-12 חודשים נוספים.

פיצ'ר ניהול החשבונות החדש זמין כבר במספר מדינות, ובחודשים הקרובים יוכל להיכנס גם לישראל.