המלחמה בספאם: חברת מטא, הבעלים של אפליקציית וואטסאפ (ופייסבוק), הודיעה כי תתחיל לבחון בקרוב מדיניות חדשה שתטיל מגבלות על מספר ההודעות שמשתמשים ועסקים יוכלו לשלוח לאנשים שאינם משיבים להם.

המהלך, שייכנס לתוקפו בשבועות הקרובים בכמה מדינות, נועד להתמודד עם עומס ההודעות ההולך וגדל ולצמצם את תופעת ההודעות הלא רצויות. על פי המדיניות החדשה, כל הודעה שתישלח ללא תגובה תיחשב במסגרת מגבלה חודשית - אם כי החברה טרם פרסמה מהו המספר המדויק של ההודעות שיאושרו.

במקרים שבהם משתמשים יתקרבו למכסה המותרת, תוצג להם התראה בתוך האפליקציה, שתכלול גם את מספר ההודעות שנשלחו עד כה. לפי החברה, משתמשים רגילים לא צפויים להיפגע מהשינוי, והוא מיועד בעיקר למשתמשים ועסקים שמפיצים הודעות בהיקף רחב.

כבר במהלך השנה האחרונה ביצעה וואטסאפ שורת ניסויים במטרה לצמצם הודעות שיווקיות מוגזמות. בין היתר, ביולי 2024 החלה החברה להגביל את מספר הודעות השיווק החודשיות שעסקים יכולים לשלוח, וכן הציגה אפשרות להסיר את עצמך מרשימות תפוצה שיווקיות.

הניסוי החדש מהווה המשך ישיר למגמה זו, במיוחד במדינות כמו הודו - שם מתגוררים למעלה מ-500 מיליון משתמשי וואטסאפ - בהן הפלטפורמה משמשת לצרכים עסקיים, קהילתיים ואישיים כאחד.

במקביל, הודיעה מטא על שינוי מהותי במדיניות ה-API העסקי של וואטסאפ: החל מ-15 בינואר 2026, תיאסר הפעלה של בוטים מבוססי בינה מלאכותית כללית בפלטפורמה. מדובר בשירותים כמו עוזרי שיחה של OpenAI, Perplexity וגורמים נוספים, שנבנו לשמש כעוזרי שיחה רחבים ולא ככלי שירות לקוחות ממוקד.

לדברי החברה, וואטסאפ מיועדת לקשר ישיר בין עסקים ללקוחות, ולא כפלטפורמה להפצת עוזרי AI כלליים. "הממשק העסקי נועד לתמוך בשירות לקוחות ושליחת עדכונים רלוונטיים, ולא להוות תשתית להפצת בוטים כלליים", נמסר ממטא. עוד נמסר כי השימוש החריג גרם לעומס משמעותי על המערכת, מבלי לספק למטא מודל הכנסות תואם דרך ה-API הקיים. כזכור, ווטסאפ גובה תשלום מעסקים על משלוח הודעות רק אם המשתמש לא כתב לעסק במשך 24 השעות שלפני כן וממילא עוזרי AI לא משלמים על הכמות האדירה של הודעות שהם שולחים.