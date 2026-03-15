ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, מתח ביקורת על פרשן ערוץ 14 פרופ' משה כהן אליה בעקבות פנייתו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להטיל עיצומים על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ועל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

בהודעה שפרסם כתב הרב לוינשטיין, "אתה טועה טעות חמורה! בקשתך מנשיא ארה"ב שיציל אותנו מהדיקטטורה השיפוטית יש בה טעות כפולה".

לדבריו, פנייה לגורם זר בענייני פנים פוגעת בעצמאותה של המדינה. "עיקר עצמאותה וחירותה של מדינה, שאינה תלויה בעמים אחרים לא צבאית ובוודאי לא משפטית ותרבותית, בפנייתך אתה מגדיל את התלות והעבדות שלנו".

עוד כתב הרב לוינשטיין, "המשמעות היהודית של צרות הפוקדות אותנו מבחוץ (מדינות זרות) ומבפנים (דיקטטורה משפטית) דורשת מאתנו כעם לצמוח, לזקוף קומה ולהסיר מעלינו משעבדים זרים".

הוא הוסיף כי במקום לפנות לגורמים מחוץ לישראל יש לפעול בתוך המערכת הפוליטית והציבורית, "במקום לפנות לעזרת אחרים, תעודד את העם למחות ולהפגין ותתן אומץ לב לחברי הכנסת והשרים לנקוט צעדים להשתחרר מהדיקטטורה השיפוטית".

כהן אליה פתח לפני כשבועיים עצומה שבה קרא לטראמפ להטיל סנקציות על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ועל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, "כדי לחלץ את הדמוקרטיה הישראלית ממה שאנו רואים כמרד של המערכת המשפטית כנגד ריבונות העם".

לטענתו, "אחת הדרכים האפקטיביות לריסון ניצול לרעה של כוח התביעה היא באמצעות הטלת סנקציות ממוקדות".

כהן אליה הדגיש בעצומה: "אנחנו מודעים לכך שבקשתנו, כאזרחי מדינת ישראל, היא חריגה ועלולה להיתפס כפגיעה בריבונות המדינה. ואולם, רבים בציבור הישראלי חשים כי הריבונות הדמוקרטית נשחקה. ממשלה הנהנית מרוב ציבורי מובהק מתקשה להתמודד עם בית משפט הנחשב בעיני רבים לאקטיביסטי ביותר בעולם הדמוקרטי ומתערב בסוגיות ביטחוניות, פוליטיות ובמינויים בהיקפים חריגים".

עוד הוסיף כי "ישראל מתפוררת, והדיפ-סטייט הישראלי חותר גם תחת האינטרסים האמריקאיים. הוא מחליש מבפנים את בת הברית המרכזית של ארצות הברית במזרח התיכון, ומונע את שיתוף הפעולה הקריטי בין ראש ממשלת ישראל לבינך כדי להשיג את המטרות המשותפות לשני העמים החופשיים שלנו".

"לפיכך", נכתב בעצומה, "אנחנו קוראים לך להשית סנקציות על גלי בהרב-מיארה ועל יצחק עמית, בדומה לסנקציות שהוטלו בעבר על שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) ועל התובע הראשי כרים קאן. לדעתנו, צעד כזה יתרום תרומה משמעותית לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית".