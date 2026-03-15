ביישוב קידה שבבנימין נחנך השבוע פרויקט הנצחה לזכרו של לוחם הימ"מ רנ"ג נעם רז הי"ד. במסגרת הפרויקט הותקנו שלטי תצפית פנורמיים במטע הזיתים שנטע במו ידיו.

רז נפל בשנת 2022 במהלך פעילות מבצעית בג'נין, לאחר 23 שנות שירות בימ"מ. לצד פעילותו כלוחם, עסק גם בחקלאות והקים במו ידיו מטע זיתים על צלע הר סלעית בקצה היישוב קידה.

המטע כולל למעלה מ-1,200 עצי זית שנטע בעצמו בתנאי שטח מאתגרים, בין טרשים ואבנים, באזור המאופיין ברוחות חזקות ובמיעוט משקעים.

השילוט הפנורמי החדש מאפשר למבקרים לזהות את נקודות התצפית הנשקפות מהמטע, הממוקם על התפר שבין ההר למדבר. בין האתרים המופיעים בשלטים: הר בעל חצור, הר הכוכב, ואדי ראשש, בקעת הירדן והסרטבה.

בנוסף מסומנים גם יישובים באזור ובהם רימונים, עדי עד, קידה וכחלית, מלאכי השלום וגל יוסף.

על גבי השלטים נחקקו גם מילים המתארות את דמותו של רז: "בחייו, וביותר שאת לאחר מותו, הפך נעם לסמל לכל הטוב והיפה במי שאנחנו: בן תורה, לוחם מקצועי ואמיץ 23 שנים בימ"מ, פראמדיק מנוסה מציל חיים בקרב ובאזרחות, חקלאי מפריח השממה בעל מטע זיתים ושמן זית משובח ומבוני היישוב קידה ואיש משפחה מסור, בעל לב חם ואוהב".

עוד נכתב: "בפשטות ובענווה התמסר לכל אחד ולכל דבר, עשה טוב, באופן הכי טוב שיכול, כדי להיטיב לכולם. היה מחובר לכולם ומחבר את כולם בחיוך תמידי והרבה אהבה. והכל מתוך השורשיות והאמונה, צניעות פנימית, נקיות, נחישות עמל והתמדה. מחובר לשמים, מחובר לאדמה, לעם ולמדינה. החסר העצום שלו, קורא לנו להמשיך את דרכו".

המבקרים במקום יכולים לסרוק קוד QR המופיע בשלטים ולשמוע את "שיר הרוח של קידה", המוקדש לדמותו של רז ולמורשת שהותיר אחריו.

הפרויקט יצא לפועל ביוזמת משפחתו וחבריו של רז, בביצוע קמ"ט חקלאות במנהל האזרחי ובתמיכת המועצה האזורית בנימין.

ראש המועצה האזורית בנימין וראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר כי "נעם רז הי"ד היה איש של שמיים וארץ, שנטע את חייו בקידה מתוך אהבה עצומה לעם ולאדמה. התצפית שהוקמה כאן ביוזמת משפחתו וחבריו היא הדרך היפה ביותר להנציח אותו, אל מול המרחבים הפתוחים של המדבר וההר בין עצי הזית שטיפח במסירות. המועצה תמשיך לפעול כדי שמורשתו של נעם, המשלבת גבורה בקרב, עמל כפיים בשדה, ואהבת הארץ ללא גבולות תישאר חקוקה כאן לנצח".