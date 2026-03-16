גל שמועות הופץ אחר הצהריים (שני) ברשתות החברתיות על סיכול פיגוע טרור כביכול בקניון הדר בירושלים. בעקבות הפרסומים פרסמה המשטרה הודעת הבהרה והכחישה את הדיווחים.

בהודעת המשטרה נמסר כי מדובר בדיווח שהתקבל במוקד המשטרה על אדם חשוד העובד במקום.

שוטרי מחוז ירושלים הגיעו למקום במהירות, איתרו את החשוד והוא הועבר להמשך תחקור בתחנת המשטרה.

במשטרה הדגישו כי בניגוד לפרסומים ברשתות החברתיות, לא אותר אמל"ח, לא נמצא מטען חבלה ולא היה ניסיון פיגוע.

עוד קראו במשטרה לציבור לגלות אחריות, להימנע מהפצת הודעות "העתק-הדבק" שגורמות לבהלה מיותרת ולהסתמך רק על הודעות רשמיות של דוברות המשטרה.