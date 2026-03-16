נאום חריף של אבי מעוז בכנסת ערוץ כנסת

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נשא נאום חריף במליאת הכנסת נגד מי שניצלו את הטרגדיה הקשה שפקדה את משפחתה של השרה אורית סטרוק כדי לתקוף אותה.

מעוז הבהיר כי גם בתוך מחלוקת פוליטית חריפה חייב להיות גבול ברור. לדבריו, ביקורת פוליטית היא לגיטימית ואף טבעית בדמוקרטיה, אך ההתבטאויות שנשמעו נגד השרה סטרוק לאחר האסון במשפחתה, חצו כל קו אדום.

"כשפעילים ציבוריים, מובילי מחאה ומי שמעוניינים להיבחר לכנסת רוקדים על הדם בצורה אכזרית ומשתפים פעולה עם עלילת דם בזויה ושפלה, זה כבר לא לגיטימי", אמר בנאומו.

בדבריו תקף את פעילת מחאת קפלן, שקמה ברסלר, וטען כי פרסמה טענות קשות נגד השרה עוד לפני ההלוויה. "כאשר אנרכיסטית כמו שקמה ברסלר מהדהדת טענות הזויות שנאמרו על ידי פגועת נפש, זו שפלות ורשעות", אמר.

מעוז יצא בחריפות גם נגד פעיל המחאה משה רדמן, שקילל וגידף את השרה סטרוק ברשתות החברתיות. "כאשר אנרכיסט כמו משה רדמן מחרף ומגדף את השרה בזמן שהדם עודו רותח ומכנה אותה בשמות כמו 'חלאה' ו'אוכלת מוות' זו שפלות, רשעות ורוע מזוקק".

בהמשך הפנה ביקורת נוקבת גם כלפי מפלגות האופוזיציה ושאל מדוע אין גינויים לדבריהם. "איפה חברי מפלגת העבודה והדמוקרטים שימחו ברוע הזה ויוקיעו אותו מתוכם? שנאת הימין והדתיים מקדשת את כל האמצעים מבחינתכם?" תהה.

בנאומו במליאה טען כי התופעה אינה מקרית אלא חלק מתרבות רחבה יותר של רדיפה פוליטית נגד מחנה הימין, שמקבלת ביטוי גם בהתנהלות מערכת אכיפת החוק. לדבריו, אותה אווירה ציבורית שמאפשרת לדבריו מתקפות אישיות קשות נגד נבחרי ציבור, היא גם זו שמאפשרת רדיפה משפטית.

כדוגמה לכך הזכיר מעוז את משפטו של ראש הממשלה ואת תפירת התיקים, וכן את הלחצים שתיאר בעבר שלמה פילבר שהופעלו עליו כדי לחתום על הסכם עד מדינה. בהמשך הזכיר גם את טענותיו האחרונות של יונתן אוריך בנוגע למעצרו ואת הפרשה סביב מעצרו של בצלאל זיני, שנעצר במשך יותר מחמישים ימים רק בשל קשריו המשפחתיים לראש השב"כ.

לדברי ח"כ מעוז, כל אלה הם חלק מאותה תופעה רחבה של שימוש באמצעים קיצוניים במאבק פוליטי. "לחלוק פוליטית זה בסדר, וגם לנסות לנצח בבחירות זה לגיטימי כמובן", אמר. "אבל להשתמש בכוח, באלימות, בעלילות דם וברדיפה, זה ממש לא לגיטימי".