ראש מועצת אפרת, דובי שפלר, התייחס היום בראיון לערוץ 7 להיערכות המועצה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ולמאמצים לשמור על שגרה ביישוב לצד מצב החירום. לדבריו, כבר בשבת בבוקר עם תחילת המבצע התקיימו במועצה הערכות מצב והועברו הנחיות לתושבים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

שפלר סיפר כי המועצה פועלת לחיזוק החוסן הקהילתי לצד שמירה על שגרת חירום, "התעוררנו בשבת בבוקר כמו כל עם ישראל לאזעקות לתחילת מבצע 'שאגת הארי'. מהר מאוד קיימנו הערכות מצב כאן במועצה, הוצאנו הנחיות מדויקות לתושבים על סמך הנחיות פיקוד העורף, ובעזרת הקדוש ברוך הוא ובעזרת התושבים התחלנו מהרגע הראשון לפתח את החוסן היישובי על ידי הישמעות בדבקות להנחיות פיקוד העורף".

לדבריו, לצד ההגבלות פועלת המועצה לאפשר פעילויות שונות בהתאם להנחיות, כדי להקל על התושבים, "זו שגרת חירום, אבל יש הרבה אתגרים. בשגרת חירום צריך לחשוב מיד על הילדים, על הקשישים ועל כלל התושבים. עשינו כל מה שאפשר בעזרת מתנדבים ובעזרת עובדי המועצה על מנת לקיים פעילויות במרחבים מוגנים או לידם על פי ההנחיות גם לקשישים, גם לילדים וגם לצעירים".

הוא הדגיש כי המועצה פועלת בהתאם להנחיות גורמי הביטחון והחינוך, אך גם יוזמת פעילויות נוספות, "אנחנו מחויבים להנחיות פיקוד העורף שהוא הגורם האחראי במקרה הזה. יחד עם זאת קיבלנו הרבה חופש פעולה כרשות ליזום דברים וביקשנו גם חריגות כשהיה צריך".

לדבריו, אחת המשימות המרכזיות הייתה יצירת פעילות קהילתית שתאפשר לתושבים להתמודד עם המתח, "התפקיד שלנו היה למצוא את הדרך באישור לקיים פעילויות בלתי פורמליות, להיות יצירתיים ולייצר כמה שיותר אירועים בלתי פורמליים שיאפשרו לכמה שיותר תושבים להפיג את המתח של השהייה בבתים ובמרחבים המוגנים".

הוא ציין כי גם גיוס המילואים משפיע משמעותית על הקהילה המקומית. לדבריו, "אפרת הגיעה לשיאים בגיוס מילואים. הדוגמה אולי הכי פשוטה היא אחת השכונות שלנו של 350 משפחות, מתוכן 170 שמגויסים למילואים".

שפלר סיפר גם על תרגיל חירום שבוצע לאחרונה ביישוב בהשתתפות כוחות רבים, "לפני שבוע וחצי כחלק מתרגיל פתע שעשו לנו מפיקוד מרכז ואוגדת יהודה ושומרון ובמהלך התרגיל קיבלנו הודעה על אזעקה. ירדנו למרכז ההפעלה שלנו וקיבלנו הודעה שיש חשד לנפילת טיל באחת מהשכונות שלנו".

לדבריו, בתרגיל השתתפו מאות אנשים וכוחות רבים, "כל יחידות המתנדבים שלנו, יחידות החילוץ, המשטרה, הצבא, פיקוד העורף, מד"א ומכבי האש וכל הכוחות הרשמיים והמתנדבים. התרגיל דימה את הכאוס העצום של מאות אנשים שמסתובבים באתר הרס ואפשר לנו לראות במה אנחנו חזקים וגם להבין איפה יש לנו עוד מקומות ללמוד ולהשתפר".

בהמשך התייחס גם להחלטת המועצה לפתוח חלק ממוסדות החינוך למרות המצב הביטחוני והאזעקה הבוקר במהלך שעות הלימודים, לדבריו, "הדבר המרכזי שהטריד אותי היה שכל תלמידי הגנים, המעונות ובתי הספר אכן נכנסו למרחבים המוגנים והתמגנו כמו שצריך. קיבלנו גם תמונות ודיווחים, כולל הודעות להורים שכל הילדים במקום בטוח".

הוא הסביר כי ההחלטה לפתוח את מוסדות החינוך התקבלה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון והחינוך, "בחרנו לפתוח את כלל מעונות היום למעט שניים שלא היה להם מיגון, את כלל גני הילדים ובתי הספר למעט כמה כיתות בודדות, ואת התיכונים שנמצאים כאן".

עם זאת, הוחלט שלא להפעיל הסעות תלמידים בשל הסיכון בזמן אזעקה, "קיבלתי החלטה שאנחנו לא מקיימים הסעות בכלל לילדים משום הסכנה של אזעקה בעת הנסיעה. החלטנו לבקש מהורים להביא את הילדים בעצמם לבית הספר".

לדבריו, פתיחת מערכת החינוך משקפת את חוסן התושבים ואת הרצון לחזור לשגרה גם בזמן המלחמה, "זאת החלטה שמשדרת את החוסן של תושבי אפרת, זאת החלטה שמשדרת את הרצון לחזור לשגרה, להחזיר את המשק לחיים ולאפשר להורים לצאת לעבודה".