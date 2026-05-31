פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. כך הודיע הבוקר (ראשון) דובר צה"ל.

הפעילות החלה לפני מספר ימים, במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן, החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי.

המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל ובוצע לו נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, וכן בהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן מחבלי חיזבאללה ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים.

נוסף לכך, הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

צה"ל חצה את נהר הליטאני והרחיב את התקיפות על חיזבאללה מצפון לנהר. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלו.

טרם כניסת הכוחות, חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים. בנוסף, הכוחות השלימו שורת תקיפות משמעותיות במרחב לעבר שטחים שולטים, סרקו וניטרלו תשתיות צבאיות במרחב הליטאני וביצעו עבודות הנדסיות הכרחיות כדי לייצר את התנאים לפעילות ההתקפית.

צה"ל פועל סמוך לנבטיה המהווה מרכז כוח משמעותי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, וערוך ומוכן להרחיב את ההתקפה ככל שיידרש.

המבצע מצטרף לעשרות פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, זאת כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה בדרום לבנון.

צילום: דובר צה"ל

