הקרוואנים הועלו לשא-נור מועצה אזורית שומרון

עשרים שנה לאחר הגירוש מצפון השומרון, הוצבו הבוקר (שלישי) קרוואנים ביישוב שא-נור על ידי המועצה האזורית שומרון ותנועת אמנה, כחלק מההיערכות לחידוש ההתיישבות במקום.

עשרות קרוואנים הונחו בשטח עבור משפחות הגרעין ומשפחות המגורשים, ובהמשך צפויות להתבצע עבודות תשתית שיאפשרו חזרה הדרגתית למקום. החזרה תלויה בין היתר בהשלמת כביש עוקף סילאת.

לפני כשלושה חודשים אושרה תוכנית מתאר לבניית 126 יחידות דיור בשא-נור, מהלך המהווה בסיס חוקי להקמת היישוב מחדש לאחר שנים של מאבק ציבורי.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בירך על המהלך ואמר כי מדובר בצעד משמעותי לחידוש ההתיישבות בצפון השומרון, "אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש מצפון השומרון ומיישבים את ארץ ישראל מחדש".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שהיה בין המגורשים מהיישוב, אמר, "צעדים אחרונים בדרך חזרה לשא-נור שלנו. סוף הצדק לנצח - אנחנו חוזרים הביתה".

עוד הוסיף כי מדובר בתהליך רחב שמובל בשיתוף גורמי ממשלה, מערכת הביטחון ותנועת ההתיישבות, במטרה לאפשר חזרה מסודרת של המשפחות למקום.