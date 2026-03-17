כוכבת הטלוויזיה לשעבר והסופרת נועה ירון דיין עדכנה היום (שלישי) כי בנה נתן נפצע במהלך פעילות בלבנון.

בסטורי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה כתבה, "אנחנו בתוך נס גלוי, אבל אני צריכה את התפילות שלכן".

בהמשך הוסיפה, "נתן בן נועה לרפואה שלמה והחלמה מהירה, נפצע הלילה בלבנון. כמה ניסים כמה".

בתוך כך, אמש עדכן צה"ל כי לוחם מחטיבת גבעתי נפצע באורח בינוני במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים.

על פי ההערכה הראשונית בצה"ל מדובר בתאונה מבצעית. מצה"ל נמסר כי משפחתו של הלוחם עודכנה על הפציעה.

בצה"ל ציינו כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה וכי האירוע מתוחקר.