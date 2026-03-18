שוטר היכה ילד במהלך הפגנה צילום: באדיבות המצלם

המשטרה התייחסה הבוקר (רביעי) לתיעוד שפורסם בערוץ 7 בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי ילד במהלך הפגנה באזור בנימין.

האירוע התרחש במסגרת הפגנות שהתקיימו אמש בלמעלה מעשרה מוקדים ביהודה ושומרון, בהשתתפות מאות תושבים, במחאה על החרמת עדרי צאן בגבעות ובחוות בשבועות האחרונים.

בתיעוד נראה שוטר כשהוא סוטר לילד, ללא הסבר למעשיו, תוך שלפי הטענות הסתיר את תג השם שלו.

מהמשטרה נמסר כי "מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י הורה למפקד מרחב שומרון לערוך בדיקה לבירור נסיבות המקרה ולהעביר לידיו את ממצאיה".

עוד נמסר כי "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול לשמירת ביטחונו ושלומו של הציבור, מתן אפשרות לכל אדם לממש את חופש המחאה בגבולות החוק ושמירת הסדר. יחד עם זאת, כל התנהגות שאינה הולמת את ערכי משטרת ישראל תתוחקר וממצאיה יועברו בהתאם לגורמים הרלוונטיים".

"בימים האחרונים נחצה קו אדום בוהק ברדיפה כנגד ההתיישבות החלוצית, ולא נותרה עוד אפשרות לעמוד מנגד", אמר אריאל דנינו, ממארגני המחאה. "עדרי הצאן מהווים בשנים האחרונות הכלי האסטרטגי והמשמעותי ביותר במערכה על שטחי יו"ש, וחולשים על קרוב למיליון דונמים שנשמרים בבעלות יהודית".

"החרמת העדרים אינה אירוע נקודתי, אלא הכרזת מלחמה על הזכות היהודית לטייל ולהתיישב במרחבי ארצנו מחוץ לגבולות אוסלו. לא נעבור על כך בשתיקה. בימים הקרובים המחאות רק ילכו ויחריפו ובמידת הצורך נעצור את החיים ביהודה ושומרון, עד אשר הפגיעה החמורה בהתיישבות תופסק", הוסיף.