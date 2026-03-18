יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל את עתירתו של עו"ד שחר בן מאיר נגד השר איתמר בן גביר וסיעתו.

בהחלטה קבע השופט כי השר עשה שימוש אסור בנכסי ציבור לטובת קידום פוליטי אישי לקראת הבחירות הקרובות.

העתירה התייחסה לשני סרטונים שהופצו בחשבונותיו הפרטיים של השר בחודש פברואר האחרון. סרטון על סירת משטרה שצולם בלב ים תוך שימוש בכלי שיט משטרתי.

וכן סרטון בבית סוהר שצולם במהלך ביקור במתקן כליאה ובנוכחות סוהרים ושוטרים במדים.

השופט סולברג קבע כי צילום במתקנים ממשלתיים ובנוכחות אנשי כוחות ביטחון במדים מהווה עבירה על חוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר על שימוש בנכסי ציבור לצרכי תעמולה.

השר בן גביר טען להגנתו כי הסרטונים נועדו למטרות הרתעת האויב או לכיבוד משפחות שכולות. השופט דחה את הטענה וציין כי העובדה שהסרטונים פורסמו בחשבונותיו הפרטיים-פוליטיים של השר, ולא בערוצים הרשמיים של המשרד לביטחון לאומי, מעידה על תכליתם האמיתית - השפעה על הבוחר.

"נכסי הציבור אינם אביזר במה בתעמולת בחירות", כתב השופט סולברג בהחלטתו. "עבודת נבחר הציבור בלשכתו וסיוריו בשטח נועדו למילוי תפקידו לטובת הציבור כולו".

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה נמתחת ביקורת על בן גביר בנושא זה. בשל העובדה שמדובר בהפרה חוזרת לאחר החלטה קודמת בעניין צילומים במשרדי ממשלה, הטיל השופט הוצאות משפט משמעותיות: 5,000 ש"ח ישולמו לעותר ו-4,000 ש"ח ישולמו למשרד לביטחון לאומי וליועצת המשפטית לממשלה.