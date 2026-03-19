הרב נתנאל אוירבך מבני דקלים מפרסם בימים אלו את חלקו השני של הספר "שיעורים בפיקוח נפש והצלה".

הספר מבוסס על סדרת שיעורים שנמסרה בחבורת לימוד ביישוב בני דקלים, לאחר תפילת שבת בבוקר, ועוסק בסוגיות הלכתיות הקשורות למצבי חיים ומוות, רפואה ומלחמה.

הספר מציג דיונים מעמיקים לצד מקרי מבחן מעשיים, הנוגעים לעבודתם של אנשי כוחות הביטחון והרפואה בשגרה ובחירום.

בין הנושאים הנידונים נכללות שאלות הלכתיות מורכבות, כגון היתר חילול שבת לצורך מניעת חילול חמור יותר, וכן סדרי עדיפויות בטיפול רפואי במצבי מחסור במשאבים.

בנוסף, נבחנת שאלת חובת הסיכון העצמי של חיילים ורופאים צבאיים להצלת פצועים תחת אש, תוך עיון בשיטת הראי"ה קוק ובפוסקים מודרניים, הקובעים כי חוקי המלחמה יוצרים חובת מסירות נפש ייחודית. הספר כולל גם דיון בסוגיות של פדיון שבויים, שחרור מחבלים והיבטים מוסריים של הצלת חיים במצבי קיצון.

עוד עוסק הספר בדילמות אתיות מורכבות מן ההיסטוריה ומהמציאות הביטחונית, ובהן מצבים של הריגה לצורך הצלה או הגשת טיפול רפואי לאויב, תוך בחינת מושגים כמו "איבה" ו"דרכי שלום".

הספר בנוי באופן הדרגתי ומיועד הן ללומדים שאינם מומחים והן לרבנים, אנשי חינוך, רפואה וביטחון. הוא מצטרף לחלקו הראשון של הסדרה ומבקש להעמיק את העיסוק במפגש שבין ערך חיי האדם למחויבות ההלכתית