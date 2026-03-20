כתב אישום חמור הוגש נגד רז כהן, אזרח ישראלי ששירת כטכנאי במילואים במערך כיפת ברזל, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות של קשר עם סוכן חוץ ומסירת מידע לאויב.

הגשת כתב האישום מגיעה בתום חקירה משולבת של שירות הביטחון הכללי, יחידת להב 433 של המשטרה והמשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), שהתנהלה תחת מעטה חשאיות בצל מבצע "שאגת הארי".

כתב האישום המלא

לפי כתב האישום והממצאים שהותרו לפרסום, כהן פעל באופן שיטתי ומודע בשירות המודיעין האיראני. הוא עמד בקשר רציף עם גורמי מודיעין איראניים במשך מספר חודשים. הקשר נוצר, בין היתר, באמצעות פניות ברשתות החברתיות.

לפי הנטען, בדצמבר האחרון יצר גורם איראני קשר עם כהן באמצעות טלגרם והציע לו כסף תמורת שיתוף פעולה. כהן נענה להצעה, מסר את פרטי הארנק הדיגיטלי שלו וקיבל תשלומים ראשוניים. בהמשך אף שלח צילום דרכון לצורך אימות זהותו וקיבל תשלום נוסף.

בהמשך התבקש כהן לבצע משימות, ובהן צילום תחנת משטרה בירושלים, אך לטענת האישום חזר בו בשל חשש.

כהן חשף בפני הסוכן כי הוא משרת במערך ההגנה האווירית של חיל האוויר ובמערכת "כיפת ברזל", ומסר פירוט על תפקידו כטכנאי שו"ב ומשגר. לפי האישום, הוא הסביר על מבנה הסוללה, חלוקת התפקידים, אופן החימוש, רכיבי המערכת ואתרים נוספים הפרוסים בשטח.

עוד נטען כי העביר לסוכן האיראני 27 תמונות וסרטונים מתוך שירותו, הכוללים תיעוד הליכי שיגור, קצב שיגור, משגר מגבה והליכי חימוש, וכן סיפק הסברים לתכנים.

בנוסף, במהלך דצמבר 2025 מסר כהן מיקומים של בסיסי חיל האוויר, ובהם חצור, חצרים, פלמחים, נבטים, תל נוף, בח"א 21 וכנף 2, וכן מיקומים של סוללות כיפת ברזל.

לפי האישום, הסוכן האיראני ביקש ממנו גם לאתר אנשים לגיוס, ובהם מקורבים לבכירים, אנשי צבא וטייסים, וכן אנשים עם קשיים כלכליים או עבר פלילי. כהן מסר פרטים ודרכי קשר של מספר אנשים, בהם מאבטח בבית הנשיא, קרובת משפחה שבן זוגה טייס, אדם בעל עבר פלילי וחבר עם בעיות כלכליות ושימוש בסמים.

בתמורה לפעולותיו קיבל כהן תשלומים נוספים במטבע קריפטו. עוד נטען כי התבקש לרכוש טלפון סלולרי ולקבל כרטיס SIM, ובתגובה שלח קבלה מזויפת שנוצרה באמצעות יישום בינה מלאכותית.

בפברואר, ככל הנראה לאחר שחשד כי גורמי הביטחון בעקבותיו, חסם כהן את הפרופיל האיראני. בתגובה, איים המפעיל לחשוף את מעשיו בפני שלטונות ישראל. כהן מחק את חשבון הטלגרם שלו, אך היה זה מאוחר מדי - הוא נעצר ב-1 במרץ.

כתב האישום קובע כי כהן פעל ביודעין מול גורם עוין, מסר מידע ביטחוני רגיש והתכוון לסייע לאיראן במלחמתה בישראל.

מיוחסות לו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה במספר מקרים, וכן מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.