סגן יו"ר הכנסת, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), פרסם דרישה תקיפה להתנצלות מהעיתונאי אסף פוזיילוב, בעקבות דברים שאמר במהלך דיווח מזירת נפילת הטיל בערד.

מרגי תקף את פוזיילוב בחריפות וטען כי דבריו נגועים באנטישמיות.

הסערה פרצה לאחר שפוזיילוב פנה בזירת הנפילה לבת שירות שסייעה לתושבים המקומיים, בהם חסידי גור המתגוררים בשכונה שנפגעה מטיל איראני.

פוזיילוב אמר לה: "כולכם, כל בני המכינות, מתגייסים לשירות משמעותי בצה"ל, גם בנים, גם בנות, תורמים כל מה שניתן גם אחרי השירות. וכאן, הרבה מהדירות, דירות שמתגוררים בהן חסידי גור, שזה מגזר לא ציוני, דוגל בהשתמטות מצה"ל תמורת מענקים. מה עובר לך בראש, שאת בעצם מגיעה לאנשים האלה, ומסייעת?"

בתגובה לדברים, כתב ח"כ מרגי: "אסף פוזיילוב תתנצל ברבים. אם אתה לא מסוגל אחרי הזוהמה שיצאה לך מהפה בערד, כדאי לך, אני מציע לך - סע למסעות לפולין בלי הפסקה. כנס ליד ושם ואל תצא משם עד שתצא ממך האנטישמיות שבך. אין לי הסבר למי ומה שאתה".