דווקא בימי המלחמה, ממשיכה המועצה הציונית בישראל במסורת שתתקיים השנה זו השנה השלישית, ומפרסמת קול קורא להגשת מועמדות לאות "גיבורי החברה הישראלית" לשנת 2026, אות הוקרה המוענק לאזרחים ולגופים אזרחיים אשר פעלו באופן יוצא דופן לחיזוק החברה הישראלית בתקופה מורכבת זו.

מדינת ישראל מצויה בשנים האחרונות באחת התקופות המאתגרות בתולדותיה, מלחמה רב זירתית, התמודדות ביטחונית ממושכת ואיומים אזוריים חסרי תקדים. בתוך מציאות זו בולטת הרוח הישראלית במלוא עוצמתה, נשים ואנשים הפועלים בגבורה, במסירות ובמנהיגות, בשדה הקרב ובעורף, בקהילות, בארגוני ההתנדבות וביוזמות אזרחיות מגוונות.

האות נועד להוקיר את פועלם של יחידים וארגונים אשר תרמו תרומה משמעותית לחוסנה של החברה הישראלית, גילו ערבות הדדית והובילו יוזמות בעלות השפעה רחבה. בשנת 2026 יינתן דגש מיוחד גם לגבורה בשדה הקרב, ולראשונה יוענק במסגרת האות פרס גבורה ללוחמים ולמפקדים שפעלו בחזית.

בשנה שעברה הוענקו האותות לשורה של דמויות וארגונים בולטים, ביניהם חנוך דאום ועמותת "ואהבת" על סיוע לחיילי מילואים ומשפחותיהם, אלמוג בוקר על פעילותו בתחום התקשורת בזמן מלחמה, לימור סרוב וארגון "פתחון לב" על סיוע למפונים, לורינה ח'טיב וסשה רויטמן דרטווה על פעילות הסברה ומאבק למען ישראל, להקת "התקווה 6" על תרומתם לרוח הישראלית, מיזם "עדות 710" על פעילות תיעוד, פרופ' יפעת ביטון ועמותת "שותפות מגן ישראלית" על חיזוק החוסן הלאומי, קמפיין "תמיכה עוטפת" וד"ר כרמל בלנק על פעילות לשיקום וצמיחה, וכן הוענק ציון מיוחד למטה משפחות החטופים.

יגאל ברנד, מנכ"ל המועצה הציונית בישראל, אמר כי "בתקופה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים חסרי תקדים, מתבלטת יותר מתמיד עוצמתה של הרוח האזרחית, הערבות ההדדית והמנהיגות מהשטח, ומתבלטים האנשים הפועלים יום-יום לחיזוק חוסנה של החברה. אות גיבורי החברה הישראלית מבקש להאיר את פועלם של האנשים והיוזמות שמחזקים את ישראל, ומעניקים תקווה לכולנו".

המועצה הציונית בישראל קוראת לציבור הרחב להגיש מועמדויות של נשים, גברים, חיילים, מפקדים, מתנדבים, אנשי חינוך, אנשי רפואה, יזמים חברתיים וקהילות אשר פעלו בתקופת המלחמה ותרמו תרומה יוצאת דופן לחברה הישראלית. המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא 5 באפריל.

