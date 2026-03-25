רחלי, שם בדוי, בת 31, לא ישנה טוב במשך שנים בגלל המינוס הקבוע בעו"ש, שהפך לדבר קבוע ומכביד בחייה.

לאחר כמה ניסיונות לצאת ממנו, שהחזיקו מעמד לזמן קצר בלבד, היא עמדה בפני בחירה בין הלוואה נוספת מהבנק לבין בקשת עזרה של ממש.

בסופו של דבר בחרה רחלי לפנות לליווי, ובהמשך שלחה מכתב למלווה שלה מפעמונים. במכתב כתבה, "שינית לי את החיים", והוסיפה כי נשארה עם "נכס לכל החיים", עם כלים ותחושת שליטה שמאפשרים לה לא לפחד עוד מהעו"ש.

לדבריה, השינוי לא הגיע מבחוץ אלא מתוך החלטה פנימית להגדיר מחדש את סדרי העדיפויות. כמו בליל הסדר, שבו עוצרים ומסדרים מחדש את הסיפור, כך גם היא עשתה סדר בחייה הכלכליים והחלה לבחון מחדש כל הוצאה.

בפועל, המשמעות הייתה קבלת החלטות יומיומיות בשאלות פשוטות אך מכריעות, כמו בחירה באלטרנטיבה זולה יותר לבגד שרצתה, ויתור על מנוי שכמעט לא נוצל או החלפת בילוי שבועי בבית קפה במפגש ביתי. לפי הסיפור שהובא, כל בחירה כזו תרמה לחיסכון של מאות שקלים בחודש, וחיסכון מצטבר כזה הפך עם הזמן לדרך החוצה מהמינוס.

מן הסדר החדש צמח, לפי התיאור, שינוי יציב שבמרכזו שליטה אמיתית על ההוצאות.

עשרות משפחות ניצבות כיום בפני צומת דרכים כלכלית, כאשר לקראת חג הפסח מתחדדים הקשיים וההוצאות. עבור רבות מהן, ההתמודדות עם עלויות החג מציבה אתגר משמעותי ומדגישה את הצורך בסיוע ובהכוונה.

בארגון פעמונים מציינים כי דווקא ערב פסח מהווה הזדמנות לפעול ולסייע. לדבריהם, זהו זמן שבו ניתן להושיט יד למשפחות הזקוקות לכך, ולאפשר להן להתמודד עם התקופה מתוך תחושת ביטחון גדולה יותר.

הארגון מדגיש כי ליווי נכון יכול להוות נקודת מפנה עבור משפחות רבות. באמצעות קבלת כלים והכוונה, ניתן לבנות התנהלות כלכלית יציבה יותר ולהתחיל תהליך של שינוי מתמשך.

במסגרת קמפיין קמחא דפסחא של פעמונים, כל תרומה מיועדת להרחבת מעגל המשפחות הזוכות לליווי. בארגון מציינים כי הסיוע מאפשר לא רק מענה מיידי לקראת החג, אלא גם יצירת בסיס להתנהלות כלכלית נכונה בהמשך.

בפעמונים קוראים לציבור לנצל את התקופה ולהתגייס למען משפחות נזקקות. לדבריהם, תרומה כעת יכולה לאפשר למשפחה נוספת לעבור את חג הפסח בראש שקט יותר ולפתוח דרך חדשה של סדר ויציבות.

