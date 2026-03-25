רגע מיוחד נרשם השבוע במהלך ברית מילה לבנו של איש התקשורת אלחנן שקולניק, מנהל מחוז מרכז-צפון בתנועת עזרא.

שקולניק ביקש להנציח את דמותו של סרן דניאל פרץ הי"ד, מפקד מחלקה בחטיבה 7 שנפל בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, וקרא לבנו שנולד: ישי דניאל.

אביו של הלוחם, הרב דורון פרץ, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית ויו"ר המזרחי העולמי, כובד בקריאת הברכות.

הרב פרץ, שסיפורו של בנו שנחטף וגופתו הושבה באוקטובר האחרון נגע בליבם של רבים בישראל, סיפר בהתרגשות לקהל המוזמנים על דניאל הי"ד, שהקריב את חייו בהגנה על המולדת.

עבור שקולניק, הבחירה בשם לא הייתה רק עניין אישי, אלא חלק מדרך חיים שאימץ מאז הטבח הנורא. הוא יזם את פרויקט ההנצחה הייחודי "מעניקים שם ללוחם", שמטרתו לעודד משפחות להנציח את שמותיהם של הנופלים במתן שמותיהם לתינוקות שנולדו.

"הרעיון - להנציח כל נופל בתינוק שיקרא על שמו. לשם חיים חדשים והמשכיות, ערכים וגדליה לצד סיפור גבורה של אותה דמות", הסביר שקולניק.

הפרויקט, שהחל סמוך ליום השנה לטבח, מבקש להפוך את הכאב הגדול למעשה של צמיחה, וליצור רצף של זיכרון חי בבתי ישראל.