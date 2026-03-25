בתקופה שבה המציאות הישראלית רוויה באתגרים, בחר סאבלימינל (קובי שמעוני) להניף את דגל האופטימיות עם פרויקט "ימים טובים באים" - מסע מוזיקלי שנועד לדבריו להזריק תקווה, גאווה לאומית וחוסן בלב השומעים.

האלבום נולד מתוך השטח: בשנתיים האחרונות סאבלימינל וצוות "סיירת מורל" שלו הופיעו מאות פעמים בפני גדודי מילואים וסדיר בכל רחבי הארץ.

החוויות מהחזית תורגמו לטקסטים שקוראים לאחדות אמיתית: "אין שמאל, אין ימין רק הלב שבאמצע / אחדות אמיתית תרפא את הפצע", הוא שר בשיר הנושא של האלבום.

בפרויקט משתתפים חברי משפחת "תאקט" הוותיקים והחדשים: סיוון, חננאל אדרי, מורן מזור, מור אפרת ביטון וליבי פנקר.

סאבלימינל מפתיע עם מחווה בינלאומית יוצאת דופן. האלבום תורגם לפרסית - הן בטקסטים והן בגרפיקה - כמסר של סולידריות עם העם האיראני הנאבק לחירותו.

לדברי סאבלימינל, הפרויקט יוצא לקראת חג הפסח במטרה "להכניס לאווירה הנכונה" ולבטא ציפייה לימים טובים יותר, "אני מאוד אופטימי ובטוח שהכל מתוכנן ומדויק לפרטי פרטים. אני מאמין שאחרי התקופה הלא פשוטה הזו יבואו עלינו ימים טובים של שמחה, שלום, הצלחה ושגשוג".

לסיום מסר כי הוא "מחכה לפגוש חברים איראניים שמתפללים לחירות ולשמוח איתם ביחד בתל אביב, בטהרן או במהשהד איפה שאמא שלי נולדה, והיה לי חשוב לתרגם גם את הגרפיקה של האלבום וגם את השירים לפרסית עבורם".