בן צור משחרר היום (רביעי) סינגל חדש בשם "יש אמת אחת", כשבועיים בלבד לאחר שנישא לבחירת לבו שיראל, ולאחר שהקדיש לה את השיר "אשתי".

השיר החדש מציג את עולמו הפנימי של בן צור, הנע בין השאיפה להצלחה חומרית לבין החיבור העמוק לשורשים ולרוחניות.

מילות השיר משלבות בין חוויות אישיות לבין עיסוק באמונה ובזהות רוחנית. בין השורות בולטת האמירה החוזרת, "יש אמת אחת בעולם הזה", לצד תיאורים של חיפוש משמעות והתמודדות פנימית.

בשיר מתאר בן צור גם רגעים של קושי ותחושת ריקנות, לצד שינוי שהביא לחיזוק באמונה, "יש ימים אני מרגיש ריקני, אבל את ממלאה אותי כל פעם מחדש". לצד זאת, מופיעה גם התייחסות לאמונה בבורא עולם ולתהליך אישי שעבר.

בנוסף, השיר כולל אזכורים לעולם החסידות והאמונה, כמו "אוהבים ברסלב", וכן תיאורים של מסע אישי ורוחני, הכולל שינוי תפיסתי והתחזקות.