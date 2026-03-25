למרות המהלומות הקשות שספגה, איראן מאותתת הבוקר (רביעי) כי היא דוחה את "תוכנית 15 הנקודות" שהציע הממשל האמריקאי כבסיס לסיום המלחמה.

על פי דיווחים ב'רויטרס' וב'וול סטריט ג'ורנל', בטהראן חזרו להתעקש על תנאי סף שוושינגטון דחתה בעבר על הסף, עוד לפני פרוץ המלחמה.

איברהאים זולפאגרי, דובר במערך החירום האיראני במשמרות המהפכה, לעג הלילה למאמציו של טראמפ ואמר כי הנשיא האמריקאי "מנהל משא ומתן עם עצמו".

רשימת הדרישות האיראנית המעודכנת: ריבונות כלכלית במצר הורמוז - שליטה מעשית וגביית תשלום מספינות חולפות בדומה לתעלת סואץ; התחייבות אמריקאית וישראלית כי המלחמה לא תחודש בעתיד; דרישה להפסקת התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה; הסרה מלאה של הסנקציות ושמירה על תוכנית הטילים הבליסטיים ללא הגבלות; תשלום על נזקי המלחמה והפסדי האנרגיה של איראן.

במערב מעריכים כי הקשחת העמדות נובעת מהשתלטות דה-פקטו של גורמים קיצוניים במשמרות המהפכה על מוקדי קבלת ההחלטות.

בצל היעדר אות חיים מהמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, נראה כי יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף וראש המועצה לביטחון לאומי החדש, מוחמד-באקר זולקדר, הם אלו שמנהלים את המדינה בפועל.

במקביל למאמצים הדיפלומטיים והדיבורים על פסגה אפשרית בפקיסטן, ארה"ב לא לוקחת סיכונים וממשיכה לעבות כוחות.

לפי דיווחים, הפנטגון מכין אופציות צבאיות מרחיקות לכת, בהן השתלטות על האי ח'ארג, מרכז ייצוא הנפט הקריטי של איראן, במידה והאולטימטום לפתיחת מצר הורמוז לא ייענה בתוך חמישה ימים.