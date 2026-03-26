נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא הלילה (חמישי) דברים בכנס גיוס התרומות של מועצת הקונגרס של המפלגה הרפובליקנית בוושינגטון, והתייחס לשיחות עם איראן.

לדבריו, "הם מנהלים משא ומתן, והם רוצים ממש להגיע להסכם, אבל הם מפחדים לומר את זה כי הם חושבים שיהרגו אותם האנשים שלהם. הם גם מפחדים שאנחנו נהרוג אותם".

טראמפ המשיך ואמר כי "מעולם לא היה ראש מדינה שרצה תפקיד פחות מאשר להיות המנהיג של איראן. אנחנו מקשיבים לחלק מהדברים שהם אומרים. אנחנו שומעים בצורה מאוד ברורה שהם אומרים, 'אני לא רוצה את זה'. אומרים להם - 'היינו רוצים להפוך אותך למנהיג העליון הבא'. הם עונים - 'לא, תודה. אני לא רוצה את זה'".

דבריו של טראמפ מגיעים יומיים אחרי שהודיע על משא ומתן דיפלומטי בין טהרן לוושינגטון.

אתמול דווח כי בישראל מעריכים שטראמפ עשוי להכריז על הפסקת אש כבר לקראת הסופ"ש הקרוב או לכל היותר עד אמצע שבוע הבא.

ההבנה היא כי טראמפ חותר להפסקת אש של חודש, ועשוי אף להכריז עליה חד-צדדית בימים הקרובים.