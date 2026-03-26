הזירה הקשה בנהריה תיעוד מבצעי מד"א

גבר כבן 30 נרצח אחר הצהריים (חמישי) כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה במבנה בעיר נהריה.

האירוע התרחש במהלך מטח רקטות ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר יישובי הגליל המערבי.

הזירה המרכזית בעיר ספגה פגיעה ישירה במבנה, שגרמה להרס רב ולנפגעים. עם הגעת כוחות מד"א לזירה, מצאו הפראמדיקים את הצעיר במצב אנוש, יחד עם פצוע נוסף כבן 50 במצב קשה ופצוע שלישי באורח קל.

במקביל, דווח על זירה נוספת בעיר שבה נפצע אדם באורח קל כתוצאה מהדף או רסיסים. בנוסף, באירוע נפרד בצפון נפצעו שלושה בני אדם באורח קל בעקבות פיצוץ כטב"ם. המרכז הרפואי לגליל הודיע כי הפעיל את מערך הטראומה המתוגבר, על רקע מספר זירות של נפגעים המגיעים לבית החולים.

בכבאות והצלה עדכנו שכתוצאה ממטח חיזבאללה לגליל המערבי, יש שלוש זירות נפילה בנהריה, כוחות כיבוי פועלים במקום. כלי רכב עולים באש בחניה הסמוכה למבנה מגורים, ובזירה נוספת נרשמה פגיעה בתשתיות גז. בזירה השלישית נפלו שברי יירוט בשטח פתוח. "כוחות כיבוי פועלים בכל הזירות, לכיבוי הבעירה, ניתוק מקורות אנרגיה, לצד ביצוע סריקות לאיתור וחילוץ לכודים", נמסר.

פראדמיק מד"א עומרי גורגה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום".

עוד שיתף: "כוחות מד"א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".