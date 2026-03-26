דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בקרבות העזים בדרום לבנון: סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים.

אביעד ז"ל שירת כלוחם בגדוד 77 של עוצבת "סער מגולן" (חטיבה 7). הוא נפל מירי נ"ט ששיגרו מחבלי חיזבאללה במסגרת הפעילות להסרת איום הטרור מעל יישובי הצפון.

אביעד הוא בנו של תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, מבקר מערכת הביטחון, ונכדו של הרב עודד וולנסקי, מבכירי רבני ישיבת "הר המור". דודו ודודתו אבי ואביטל וולנסקי, נרצחו בפיגוע באינתיפאדה השנייה בעת שהיו בדרכם לביתם בעלי. בן דודו אלחנן קליין הי"ד נרצח בתחילת המלחמה.

באותו האירוע הקשה שבו נפל אביעד, נפצעו באורח קל ארבעה לוחמים נוספים מגדוד 77: שני קצינים ושני לוחמים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

על פי התחקיר הראשוני, סמוך לשעה 15:00 נקלע כוח טנקים של הגדוד למארב נ"ט מצפון לליטני, במהלך פעילות התקפית תחת אוגדה 36.

טיל הנ"ט הראשון ששוגר לעבר הכוח יורט על ידי מערכת "מעיל רוח", אך זמן קצר לאחר מכן שוגר טיל נוסף שפגע בלוחמים. כתוצאה מהפגיעה נהרג וולנסקי במקום, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל ובינוני ופונו לבתי חולים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחת וולנסקי על נפילתו של בנם. אני מכיר מקרוב את אביו, תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, מבקר מערכת הביטחון, שעובד לצידי ומסייע לי רבות".

הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אוֹרי גרינברג, לוחם סיירת גולני בן 21 מפתח תקווה נפל בדרום לבנון.

אביו ירון שיתף בראיון לרשת ב' על בנו ותיאר צעיר שבלט בכל תחום שבו פעל. "ילד מיוחד במינו, הצטיין בכל דרך שהלך", סיפר.

האב שיחזר את השיחה האחרונה עם אורי, שהתקיימה ימים ספורים לפני נפילתו: "הוא אמר 'אבא משעמם, משעמם, אנחנו לא עושים כלום', השבתי - שיהיה משעמם, הכל בסדר, רק תחזור. היום ב-5:30 דפקו לנו בדלת. קיבלנו את הבשורה הנוראית מכל".

לדבריו, לאחר שחרורו מהצבא תכנן אורי להמשיך לתפקיד שליח בסוכנות היהודית: "אם יש ציווי אחרון שאורי מותיר אחריו במותו הוא שיהיה - קירוב לבבות לבבות ואהבת אחים בעם ישראל".