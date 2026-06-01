עם תום כיבוש מבצר הבופור בידי לוחמי סיירת גולני, התגובות מראשי מדינות זרות לא איחרו להגיע.

שרת החוץ של בריטניה וחברת מפלגת הלייבור, איווט קופר, קראה להפסקת הלחימה וכתבה ברשת X כי "ההסלמה הצבאית של ישראל בלבנון גרמה להרג ולעקירת אזרחים מבתיהם, הרסה תשתיות וצמצמה את המרחב הדיפלומטי, היא חייבת להסתיים".

בנוסף ציינה קופר כי "על חיזבאללה להפסיק את המתקפות על ישראל ולהתפרק מנשקו".

משרד החוץ הצרפתי, דרש בתגובה לכיבוש המבצר כינוס דחוף של מועצת הביטחון של האו"ם על מנת לדון בפעילות הצבאית של מדינת ישראל.

בנוסף נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב ברשת X כי "יש צורך דחוף בהשתקת כל כלי הנשק-לתמיד". עוד כתב מקרון כי "אין שום הצדקה להסלמה הצבאית הישראלית בדרום לבנון".

שר החוץ הגרמני וחבר מפלגת הCDU, יוהאן ודפול התראיין בערוץ הטלוויזיה הצרפתי BFMTV בו הביע דאגה עמוקה מהחרפת המצב ומסר כי "כל הסלמה נוספת במצב המתוח במילא עלולה להצית את האיזור ולגרום לגלי הגירה חדשים מתוך לבנון".