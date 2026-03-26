ההרכב "ניגון מלב מדבר" פרסם יצירה מוזיקלית חדשה בשם "לעושה נפלאות", המשלבת פסוקי תהילים עם השראה עמוקה מעולם החסידות והפיוט.

הניגון נשען על מסורת ברסלב ומיוחס לבעש"ט, תוך שהוא מבקש ליצור חיבור חי למוטיבים של התחדשות ואמונה במציאות המורכבת.

הטקסט מציג מציאות שבה הארץ כולה "עוטה שמלה ירוקה" ומביעה שירה של הודיה על חסדי ה', תוך שילוב מבט אמוני על תקופת המלחמה הנוכחית.

היצירה מדגישה כי "אדון המלחמות הוא הוא זורע הצדקות ומצמיח הישועות", מתוך אמונה כי גם בתוך המציאות הקשה מתרקם תהליך של גאולה.

בהשראת דברי הרב קוק ב"אורות המלחמה", משולבת התייחסות למושג "עת הזמיר הגיע", המתאר את סילוק הרשעה ותיקון העולם.