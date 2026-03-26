ספר חדש מאת הרב אורי שרקי, "שמי קדם", יצא לאור ועוסק ברצף הפרשות מחיי שרה ועד ויחי שבספר בראשית.

הספר מציג עיון תורני מעמיק ומתמקד בקריאה מחודשת של פשוטו של מקרא, תוך התאמה לאתגרי הדור וחיפוש זהות עצמית בעידן של שיבת ציון.

בהקדמה לספרו מתאר הרב שרקי את הצורך בהעמקה מחודשת בכתובים בהתאם לנסיבות המשתנות לאורך הדורות. הוא מציין כי הדור הנוכחי מתאפיין במימוש חזון הנביאים, ומדגיש את הקריאה להתחדשות התרבות הנבואית ולחיבור למשמעות המקורית של המילים שנאמרו בעידן הנבואה.

גישתו של הרב בספר נשענת על תורת רבותיו, ובהם הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) והרב שלמה בנימין אשלג.

הרב מציין כי חכמי הנסתר שימרו את הלחן המקורי של הכתוב, ומהם ניתן להסתייע על מנת להבין את פשוטו של מקרא לעומקו.

תוכן הספר לוקט מתוך שיעורים שנתן הרב שרקי לאורך השנים במסגרות שונות, ביניהן מכון מאיר, "ראש יהודי" וקהילת בית יהודה. המחבר מביע תקווה כי הפרסום יתרום למתן מענה לשאלות היסוד של הדור ולצימאון הגובר לתורה רחבה ומעמיקה.