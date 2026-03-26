הבוט ללא קרדיט

תנועת הנוער "עזרא" השיקה את "עזרי", בוט ההדרכה הראשון מסוגו בווטסאפ ובטלגרם המבוסס על טכנולוגיית AI.

המהלך נועד לשמש כעוזר דיגיטלי אישי עבור מדריכי התנועה ולהנגיש עבורם עולם תוכן ערכי ופעילויות חינוכיות בצורה פשוטה ומהירה.

הבוט החדש מציע מגוון כלים פרקטיים, הכוללים מערכי פעולה מובנים, בנק רעיונות למשחקים, דברי תורה לפרשת השבוע וחידוני טריוויה.

המערכת תוכננה להנגיש תוכן המותאם ספציפית לכל קבוצות הגיל בתנועה, החל מכיתות ג' ועד לשכבות הבוגרות בכיתות י'-י"ב.

אחת המטרות המרכזיות בבניית הבוט הייתה לאפשר למדריכים להתמקד בגיבוש הקבוצה וביצירת שיח, תוך הקלה על מציאת תכנים.

בזכות הבינה המלאכותית, המדריכים יכולים להתייעץ עם המערכת בנושאים מגוונים, בהם התמודדות עם קשיים מול חניכים והכנה למסעות ומחנות.

מזכ"ל עזרא, לירן גרוס, ציין כי "'עזרי' הוא קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת שלנו להעניק למדריכים את הכלים המקצועיים ביותר, ובפלטפורמה שהכי זמינה עבורם. כל מי שהיה מדריך בעבר יודע שאחד הדברים המורכבים הוא למצוא תכני הדרכה ולהצליח לחדש. 'עזרי' הוא כלי שישכלל את כל חווית ההדרכה מהיום".