הרב הרצל וולנסקי, דודו של לוחם השריון סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים שנפל אמש בדרום לבנון, סיפר בריאיון הבוקר (שישי) בכאן רשת ב' על דמותו של אחיינו.

"הוא היה איש עם שיעור קומה, מידות טובות. הוא ידע למה אנחנו נלחמים ועבור מה. הוא לא פחד", ספד הדוד. "אביעד היה בחור מלא חיים, מלא שמחה ומלא נעימות. הוא היה אדם שכולם אהבו אותו וכולם היו רוצים להיות בקרבתו. לפני הגיוס הוא למד בישיבה באיתמר והתגייס עם בחורי ישיבות. הוא ירש את זה מאביו, מאימו, מסבו - אנשים שנושאים בעולם והוא עשה את זה מתוך שמחה ומתוך אמונה בצדקת הדרך ובצדקת המלחמה הזו".

וולנסקי סיפק כי אביעד היה קרוי על שם דודו אבי, שנרצח בפיגוע עם אשתו אביטל לפני 24 שנה בשומרון. "הם מלווים אותנו ואנחנו מרגישים אותם יום יום ושעה שעה. אביעד נולד לתוך זה. עם הכאב הגדול והעצום שהכול פה דוקר מחדש, אנחנו יודעים דבר אחד: מה שהוא משדר לנו ומה שהוא רצה שנדבוק בו, זו הידיעה שהוא עשה את הדברים וביצע בנפש חפצה. עם זה אנחנו נמשיך. עם זה כולנו, כל עם ישראל ביחד, כולנו כאיש אחד".

לדבריו "אביעד שאף לחיים של עשייה גדולה, של שלמות גדולה. אני חושב שהוא גם חשב שהוא ימשיך בצבא. וא היה אמור לצאת לקורס מט"קים עכשיו. בשל חסרון של תותחנים אמרו שזה יידחה להקצאה הבאה".

על התקרית שבה נפל אחיינו סיפר הרצל: "אני יודע עדיין מעט מאוד. מה שאנחנו מבינים הוא שהם היו תוך כדי קרב באחד הכפרים בדרום לבנון וטיל נ"ט נורה לעברם. זה פחות רלוונטי. אנחנו עוסקים באויב שהציניות שלו הוא לשגר טילים תחת חסות של אזרחים".

הרצל וולנסקי קיבל את הבשורה מאחיו יאיר, אביו של אביעד וכאמור מבקר מערכת הביטחון כיום. "הוא קיבל את הידיעה בתוך המשרד תוך כדי ישיבות עבודה", שחזר הרצל. "הוא מיד הודיע לנו, לאחותי ולי. עברנו איתם את הלילה. הוא איש גבורה. זה כאב עצום שרק מתחיל".

נפילתו של אביעד התרחשה כשבוע לפני ליל הסדר. "שמחה וכאב שזורים ביחד אצלנו בעם ישראל", הסביר הדוד הרצל. "אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה קשיים עצומים ואנחנו רואים גם הניסים הגדולים. אנחנו לא נרפה. אנחנו ביחד. אפשר לשבת ולבכות, אבל גם להיות עם גאווה".