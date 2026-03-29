שורד השבי בר קופרשטיין חושף בראיון ל"ישראל היום" את אחד הפרקים המטלטלים ביותר שעבר בשבי חמאס. לפי עדותו של בר, פרסום הסרטון מבסיס שדה תימן שעסק בהתעללות במחבל הביא להתעללות מזוויעה בחטופים.

המחבלים, הוא נזכר, הסבירו להם כי "מתפרסם בעולם שהחיילים שלכם הכו אסירים שלנו במחנה שדה תימן, אז עכשיו אתם תחטפו". המחבלים אף הראו לחטופים סרטונים שבהם נראים חיילי צה"ל מכים אסירים.

"לא הבנו איך יכול להיות שמפרסמים סרטונים שפוגעים בנו", משחזר בר את התחושות הקשות. "זו היתה תקופה נוראית בשבי. הם פוצצו אותנו במכות עד שהתעייפו, ואז אמרו 'נחזור מחר'. לא הצלחנו לישון כל הלילה מרוב חרדה. זה נמשך ככה כמה ימים, ואז אחרי כשבוע, ראינו את הפנסים מרחוק והתחלנו בתפילות של 'שמע ישראל' ו'שיר למעלות', וכבר חיכינו עם הפנים לקיר. פתאום המחבל קרא לי וליוסף חיים אוחנה, שם לנו כיסוי על הראש ולקח אותנו משם. שאלתי לאן, והוא אמר: 'שתוק. אל תדבר'. אתה אומר לעצמך, בוא'נה, אם כל השבוע נתנו מכות, אז עכשיו יוציאו להורג ואף אחד לא יידע".

בר מתאר בפירוט את רגעי העינויים: "בפתח של חדר המחבלים נתנו לנו סטירות לפנים שיישר הפילו אותנו לרצפה. אתה רואה כוכבים והם מתחילים לדרוך, לבעוט, לגרור. זה היה כמו נצח. הם קשרו לנו את הרגליים לברזלים. המחבל אמר: 'עכשיו תרגישו על בשרכם. מה שעשו לאסירים שלנו, אנחנו נעשה לכם'. שמעתי את יוסף צורח, ואז זה הגיע אליי, פתאום מכה מטורפת ברגל, עם איזה מקל או ברזל. וככה עוד ועוד. באינסטינקט שמתי את רגל ימין על שמאל, כדי לחטוף מכות ברגל אחת, כדי שאוכל לדרוך על הרגל השנייה".

המכות נמשכו עד לעילפון ושבירת אצבעות רגליו של בר. שני החטופים המוכים נאלצו לדדות במנהרה עד למסדרון בו הוחזקו החטופים. "לקח לי 10 דקות ללכת 300 מטרים. אוהד בן עמי, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ומקסים הרקין היו בשוק כשראו אותנו מפוצצים ממכות. זה היה אחד הרגעים הכי קשים בשבי, באמת".

לדבריו, מסע הנקמה וההתעללות נפסק רק לאחר שאוהד בן עמי, המבוגר שבחבורה, פרץ בבכי וביקש מהמחבלים לחדול.