נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) לכתבים על סיפון מטוס האייר פורס וואן כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן "מתקדמות היטב", והוסיף כי ניתן יהיה להגיע להסכם "די מהר".

טראמפ אמר עוד כי איראן הכפילה את מספר מכליות הנפט המפליגות תחת דגל פקיסטן, שהיא מאפשרת להן לעבור דרך מצר הורמוז, והעלתה את המספר ל-20.

טראמפ נשאל האם הוא עדיין שוקל לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן, והשיב: "יש לי המון אלטרנטיבות. יש לנו מספר עצום של ספינות באזור".

הוא הוסיף: "אנחנו מתקדמים מהר מהצפוי באיראן. אם הייתם אומרים לי שבתוך שלושה ימים אנחנו הולכים להשמיד 158 ספינות, את כל הצי שלהם - וזה בדיוק מה שעשינו. השמדנו את כל חיל האוויר שלהם. השמדנו את רוב הטילים שלהם".

כשנשאל האם מוג'תבא חמינאי, שמונה למנהיג העליון במקום אביו, עדיין בחיים, השיב טראמפ: "ייתכן שהוא בחיים, אבל אף אחד לא שמע עליו. ייתכן שהוא בחיים, אבל הוא כמובן נמצא בצרה צרורה. הוא פצוע קשה מאוד".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית Truth שבו כתב: "יום גדול באיראן. מטרות רבות שהיו על הכוונת זמן רב הוצאו מכלל פעולה והושמדו על ידי הצבא הנהדר שלנו, הטוב והקטלני ביותר בעולם".

בתוך כך, גורמים בכירים אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ שוקל מבצע צבאי "מורכב ומסוכן" בשטח איראן, שמטרתו להוציא מהמדינה כ-400 ק"ג אורניום מועשר ברמה גבוהה הקבור במתקנים הגרעיניים.

לפי הדיווח, המבצע עשוי להימשך ימים או אף יותר, אולם הודגש כי טראמפ טרם קיבל החלטה סופית אם לאשר את המהלך.