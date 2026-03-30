עמרי אסנהיים לאחר הדיון ערוץ 7

בית המשפט העליון דן הבוקר (שני) בבקשתו של עיתונאי כאן חדשות עמרי אסנהיים ושל תאגיד השידור שלא להעביר את חומרי הגלם של הריאיון עם אלי פלדשטיין בתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11.

הדיון מתקיים בפני נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב.

לפני כחודש, ערער אסנהיים ערער על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי עליו למסור למשטרה את חומרי הגלם של הריאיון עם דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין.

בערעור, שהוגש באמצעות עורכת הדין ליאת ברגמן, נכתב כי להחלטות מסוג זה "יש השלכות רוחב על מקצוע העיתונות, על זכות הציבור לדעת, ועל עצם היכולת לקיים עיתונות חוקרת, חופשית, עצמאית ובלתי תלויה במדינה דמוקרטית".

עוד נטען כי החלטת בית המשפט היא "בבחינת שינוי סדרי עולם בכל הקשור ליכולת העתידית של העיתונאי לפרסם מידע ולהביאו לציבור".

בערעור צוין כי "מדובר בהחלטות שפגיעתן היא חריגה וקיצונית, ואם יוותרו על כנן, הן יגרמו לפגיעה אנושה שלא ניתן יהיה להיטיב, במערכת יחסי האמון העדינה שבין עיתונאי לבין מקורותיו ומרואייניו, מערכת יחסים שנבנית, לבנה אחר לבנה, לעיתים במשך שנים ארוכות".

אסנהיים, שנדחה על ידי בתי משפט השלום והמחוזי, טען כי הן עלולות להרתיע "את כל מי שמחזיק ממש עכשיו במידע רגיש ומתלבט אם לחשוף אותו בריאיון עיתונאי ולמסור אותו. אותו מרואיין יידע שהוא חשוף לגמרי, נטול הגנה. העיתונאי יאבד את הכלי היחיד שבידיו לחשיפת האמת - ומי שיפסיד מכך הם הדמוקרטית הישראלית והציבור כולו".

בתום הדיון אמר לערוץ 7: "אני חושב שהיה דיון מאוד מאוד ענייני בבית המשפט העליון, אני חושב שהשופטים הקשיבו בקשב רב לטענות של כל הצדדים וגם לטענות שלנו. אני חושב שמדובר בנושא מהותי, נושא שעומד בליבה של העיתונות החופשית והעיתונות החוקרת, ואני מקווה מאוד מאוד שהשופטים בבואם להחליט יסתכלו באמת על המנעד הרחב של הסיפור הזה, על ההשלכות שלו, לא לשרוף את המועדון לטובת האמת עכשיו, אלא לטובת האמת שבדרך. כי יש עוד הרבה מרואיינים שצריכים לדבר, והם לא צריכים לחשוש שהחומרים שלהם ילכו למשטרה או לכל גוף שלישי אחר".