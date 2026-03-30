צה"ל פרסם אחר הצהריים (שני) פרטים נוספים אודות מבצע התקיפה הנרחב באיראן אתמול, וחשף כי חיל האוויר פעל בטווחים רחוקים במיוחד כדי להשמיד איומים על חופש הפעולה הישראלי.

במסגרת גלי התקיפות שהושלמו אתמול, הותקף אתר הגנה אווירית שהוקם בסמוך לים הכספי שבצפון איראן.

האתר המדובר הוקם במיקום אסטרטגי המרוחק למעלה מ-1,600 קילומטרים משטח מדינת ישראל, והוסווה בתוך שטח מיוער סבוך במטרה להקשות על גילויו.

התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין (אמ"ן) ולהק המודיעין של חיל האוויר.

לפי הודעת צה"ל, מערכות ההגנה שהותקפו באתר בצפון איראן היוו איום ישיר על כלי טיס של חיל האוויר. "תקיפתן משמרת ואף מרחיבה עוד יותר את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן", נמסר.