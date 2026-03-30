ניסיון הברחה של תשעה שב"חים סוכל היום (שני) במעבר הטבעת על ידי לוחמי ולוחמות משמר הגבול של עוטף ירושלים.

כוחות הביטחון, שפעלו בהתאם למידע מודיעיני ממוקד של משרד החקירות והמודיעין של מג"ב, עצרו רכב מסחרי שהיה ממותג כרכב של חברת מזון קמעונאית מוכרת - זאת למרות שהנהג אינו עובד בחברה.

במהלך בידוק יסודי שערכו הלוחמים לרכב, התגלתה על גג הרכב דופן כפולה שהותקנה במיוחד לצורך ההברחה. מאחורי הדופן איתרו הכוחות 9 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בצפיפות במטרה להסתנן לתוך שטחי המדינה.

נהג הרכב, צעיר בן 22 תושב מזרח ירושלים, נעצר במקום והועבר להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

ממשמר הגבול נמסר בתגובה לסיכול המוצלח: "משמר הגבול ימשיך לפעול בנחישות ובאמצעים מגוונים לסיכול ניסיונות חדירה בלתי חוקיים ולשמירה על ביטחון אזרחי המדינה.".