הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום (שלישי) דיון מעקב בנושא יישום חוק הכניסה לישראל, על רקע הגידול בהימצאות שוהים בלתי חוקיים בשטחי המדינה.

החוק מחמיר את הענישה וקובע קנסות מינימום ועונשי מאסר למלינים, מעסיקים ומסיעים במסגרת הוראת שעה התקפה עד מאי 2027.

יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל, ציין בדיון כי הימצאותם של שב"חים הוכחה כגורם פח"ע מהגבוהים ביותר במדינה.

רפ"ק ירון קנטר מחטיבת התביעות במשטרה דיווח כי "אנחנו מרגישים את תיקוני החקיקה בעבודה השוטפת ובעלייה דרמטית מבחינת מדיניות המעצרים והחמרת הענישה. כמו כמות כתבי אישום נגד שב"חים וגם מסיעים, מלינים ומעסיקים בעיקר ברכיב המאסר בפועל. הגידול הוא דרמטי ויש הרתמות של כל היחידות לתקיפה כלכלית וצווים מנהליים נגד מעסיקים".

סנ"צ ישראל קליין ממג"ב הוסיף כי כלל יחידות מג"ב עוסקות באיתור אופרציות של הסעות שב"חים וכי קיימת עלייה בתפיסות וחילוט כלי רכב.

טל זילקוביץ, פרקליט איו"ש, עדכן כי מתחילת שנת 2026 הוגשו 371 כתבי אישום נגד שב"חים וכי נפתחו מתקני שהייה צבאיים נוספים.

נציגת פרקליטות המדינה, עו"ד שרון משעל, ציינה כי הוגשו 58 ערעורים על קולת העונש וכי בתי המשפט מתייחסים לתיקון החקיקה בגובה הקנסות ובעונשי המאסר. פבל לרין מרשות המעברים הציע לבצע מבצעי אכיפה ובידוק של השב"חים בעת חזרתם בסופי שבוע, כולל חילוט משכורות.

ח"כ פוגל סיכם את הדיון בקביעה כי יש להתייחס לנושא השב"חים כאיום ביטחוני-לאומי ולא כפשיעה רגילה. הוא ביקש מגורמי האכיפה לחשוב על צעדים נוספים להגנה וקרא לשנות את הוראות הפתיחה באש כדי לייצר הרתעה משמעותית.