הזמר והיוצר יונתן רזאל משחרר סינגל חדש בשם "היינו כחולמים". המילים לקוחות מפרק קכ"ו בתהילים והולחנו על ידי רזאל עצמו.

הוא מסביר כי השיר יוצא לאור בתקופה סוערת ומורכבת עבור עם ישראל, המאופיינת מצד אחד בכאב גדול ובתחושת כאוס, ומאידך בתחושת תקומה ונסים. בתוך המציאות הזו, בוחר רזאל להישיר מבט אופטימי אל העתיד דרך המילים הנצחיות "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".

רזאל משתף בתחושותיו שליוו את יצירת השיר: "יש מעט מאוד טקסטים שהם כל כך אייקונים, אפילו בתוך עולם התפילה שלנו. אפשר ממש לשמע את הלויים עומדים על המעלות, את העם בשדות זורע וקוצר בדמעה וברנה, את הביכורים העולים לירושלים ואת עם ישראל שר, הולך ושר".

לדבריו, המילים העתיקות רלוונטיות היום יותר מתמיד: "וכמה שהמלים האלה עתיקות, הן נוגעות בנו גם היום. מעין המנון התקווה שלנו. אנחנו העם שזרע כל כך הרבה בדמעה, אך יודע גם תמיד לשמוח ולקוות לקצור ברינה. והתקווה הזו היא אחת הסיבות שאנחנו פה שוב בבית".

רזאל גם חשף את מקור ההשראה הייחודי ללחן: "את המנגינה הזו הלחנתי בהשראת בית הכנסת העתיק בסוסיא, שם זכיתי לפני שנים רבות להיות רועה צאן ולהלך בין השדות. אני נרגש להוציא את השיר בתקופה הזאת, בתפילה לגאולה שלמה ובשורות טובות בקרוב ממש".