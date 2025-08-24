ערוץ 7בארץצפו: בנו של יוסי הרשקוביץ ז"ל שר 'גם כי אלך'צפו: בנו של יוסי הרשקוביץ ז"ל שר 'גם כי אלך'בארי, בנו של רס"ם (במיל') יוסי הרשקוביץ ז"ל שנפל בלחימה בעזה, עלה לבמה באירוע ג' אלול בירושלים ושר את הלחן המרגש של אביו למילים 'גם כי אלך'. יונתן רזאל ליווה בשירה ואמו הדס בניגון.ערוץ 7ל' באב תשפ"ה 24.08.25, 22:43יונתן רזאליוסי הרשקוביץ90 שנה לפטירת הרב קוקבנו של יוסי הרשקוביץ' שר 'גם כי אלך'באדיבות המצלםעוד באותו נושא:יונתן רזאל שר 'מזל טוב' לרחל גולדברג90 שנה לפטירת הרב קוק: אלפים יתכנסו לזכרו"המלחמה מוכיחה - חזונו של הרב קוק מתגשם"הבסנו את איראן, נביס את הטרור בתימןמצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנולקריאת הכתבה באתר באנגלית