ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בריאיון לערוץ הטלוויזיה האמריקני "ניוזמקס" ששודר הלילה (שלישי) כי חוסלו ארבעה מדעני גרעין איראנים, ושיתף בתוכניות להמשך המלחמה, בדגש על המאמץ לפתיחת מצר הורמוז.

נתניהו אמר כי ניתוב מחדש של קווי אספקת אנרגיה כדי לעקוף את "נקודת החנק הגיאוגרפית של איראן" הוא אפשרות אחת לטווח ארוך עבור ארה"ב. לדבריו, ניתוב מחדש של קווי האספקה יפנה מערבה, לאורך סעודיה, דרך ים סוף והים התיכון.

עוד אמר כי אינו מעוניין "לשים לוח זמנים" על ציר הזמן לסיום המלחמה באיראן, והוסיף כי ישראל השיגה יותר ממחצית מיעדי המלחמה. נתניהו ציין כי הוא מאמין שהמשטר האיראני "יקרוס מבפנים".

לדבריו, ההתקדמות של איראן בתחום הגרעין הוזנחה במשך זמן רב על ידי מנהיגי המערב, ואמר כי מדובר בטעות בחישוב שתרמה למשבר הנוכחי. "השאלה היא האם המערב יתעורר", אמר. "איראן רודפת אחר נשק גרעיני כבר שנים, אך רבים התעלמו מכך".

מנגד, הוא שיבח את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כך שהתייחס לאיום ברצינות עוד לפני שהפך לכותרת ראשית. "הנשיא טראמפ לא התעלם מכך. הוא זיהה את האיום עשרות שנים לפני כן ופעל בנחישות, כולל יציאה מהסכם הגרעין עם איראן", אמר נתניהו, והוסיף כי הסוגייה האיראנית היא אתגר ביטחוני לעולם החופשי וכי כישלון בפעולה נחרצת עלול לעודד את איראן ולערער את הביטחון העולמי.

"זה לא רק בעיה של ישראל", אמר ראש הממשלה, והדגיש כי שאיפותיה של איראן משתרעות הרבה מעבר לאזור.

