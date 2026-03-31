הזמר איתי לוי, שופט 'הכוכב הבא', השיק הבוקר (שלישי) אלבום חדש הכולל 13 שירים חדשים.

האלבום מציג צדדים אישיים ורוחניים של לוי, שבוחר להדגיש את הקשר העמוק עם "אבא" - הקדוש ברוך הוא.

בין השירים הבולטים באלבום נמצא שיר העוסק באמונה ובכוח להתמודד עם קשיים על בסיס אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב: "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן".

בשיר, לוי מודה על כל מה שעבר בדרך: "מודה אני על כישלון, על הצלחה, על טעויות, על הברכה שקיבלתי... החזרת בי ת'נשמה ולעולם לא שכחתי".

השיר מעביר מסר של ביטחון מוחלט בהשגחה: "כל מה שמתעכב בסוף עוד יתקרב לי, אם יורידו לי אז אבא יתערב... אבא כאן איתך, אין ייאוש בעולם אז תגיד לו תודה ואמן".

שיר נוסף ובולט באלבום עוסק בחיפוש אחר הטוב והתכלית בחיים, דרך סיפורים על דמויות שונות - מהבחורה הבודדה עם ה"חיוך העצוב" ועד לזה שנוסע להודו "כדי לדבר עם אלוהים".

הפזמון הוא תפילה לזולת: "שיהיה לכם טוב, כמו המים, כמו השמש, כמו האיש שחוזר מרחוק".