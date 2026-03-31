חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) התייחס הבוקר למאבק השנתי על התקציבים המיועדים לציבור החרדי, המוגדרים לרוב ככספים קואליציוניים.

"אחד מהדברים שבאמת מפתיע שכל שנת תקציב מחדש, זה שהכספים של הציבור החרדי אינם בבסיס", אמר מלכיאלי בראיו לרדיו 'קול חי'.

הוא הסביר כי המטרה בהכנסתם לבסיס התקציב היא להפסיק את הדיון החוזר בהם ולהכיר בחרדים כאזרחים שווים. "מה שמגיע לנו, אם זה נושא חינוך או תקציבי דת, צריכים להיות בתוך הבסיס של מדינת ישראל".

מלכיאלי הביע כאב על השיח הציבורי סביב העברת התקציבים, וטען כי המבקרים כלל אינם מכירים את העובדות.

"אני שואל אותם, מישהו יש לו מושג באיזה כסף מדובר? כן ג'ובים, ש"ס, חלוקה, ממש לא. זה חינוך, זה ילדים, זה גננות", הוא הבהיר.

הוא תקף את מה שכינה "שיח תקשורתי כל כך רדוד" וציין כי המאמץ המרכזי של הנציגים החרדים הוא "לנסות להציל מן הארי ומן הדוב" מול גורמים באופוזיציה ובתקשורת.