חברי כנסת מש"ס ודגל התורה תקפו היום (שלישי) את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות ביקורתו החריפה נגד חקיקת חוק בתי הדין הרבניים שאושר הלילה בכנסת.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס האשים אותו בצביעות. "לכל מי שהתלבט או חשב להצביע לבנט - תדעו לאיזה שקרן ונוכל אתם נותנים את הקול".

"בנט עצמו קידם את חוק הבוררות", טען והוסיף כי "חברי מפלגתו הגישו את החוק והיום בלי בושה מסית ומחרחר ריב בעיצומה של מלחמה רק כדי לקושש קולות - אדם מאוס שמגביה שוב ושוב את רף הצביעות והחרפה לשיאים חדשים".

גם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף את בנט בחריפות. "התנהלות ראשי האופוזיציה, ובראשם נפתלי בנט, סביב החוק המאפשר למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה - היא חרפה. מדובר במהלך שמכבד את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומעניק בחירה למי שחפץ בכך", הוא כתב.

גפני הזכיר כי התנהלות דומה של האופוזיציה הייתה כאשר הוביל את חוק החמץ, שנועד לאפשר למי ששומר על כשרות בפסח ונאלץ לשהות בבית חולים לשמור על אורח חייו הדתי. "גם אז הם בחרו להתנגד למהלך הגיוני, יהודי ודמוקרטי", הוא טען.

גפני קרא לראשי האופוזיציה להתמקד תחילה בבניית אמון ציבורי ובהבאת בוחרים, לפני עיסוק בהצהרות על קואליציות עתידיות וביטול חוקים, "בניסיון נואש לבלוט בתוך קבוצת האופוזיציה".

בסיום, גפני הזכיר לבנט כי יוזמי החוק כללו גם את הרב יצחק לוי ואת הרב זבולון אורלב - "אנשי ציבור שבאו מאותו בית מדרש שלו".

מוקדם יותר בנט תקף את החוק, "ברגע שתקום הממשלה בראשותי אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים. לא תהיה פה מדינה בתוך מדינה".

בנט הוסיף: "בזמן שהייתם במקלטים הממשלה העבירה הלילה חוק שגם קורע את העם בשעת מלחמה, וגם פוגע אנושות בזכויות הפרט".

"ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים. זה אומר שדה-פקטו הם יוכלו לשלוט בחייהם של יותר ויותר אזרחים שיהיו תלויים בהם (למשל, אזרחים חרדים או חלשים שבמקרים רבים נטולי בחירה באמת)".

"בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה ונחזק את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ומאוחדת", ציין רה"מ לשעבר.