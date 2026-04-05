נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) על הארכת הדדליין שהוצב לאיראן ב-24 שעות נוספות.

בהודעה קצרה ולקונית שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב הנשיא: "יום שלישי, 20:00, שעון החוף המזרחי".

המשמעות עבור הציבור בישראל היא שרגע ההכרעה נדחה לשעה 3 לפנות בוקר ביום רביעי (שעון ישראל).

מוקדם יותר החריף טראמפ את איומיו כלפי איראן והזהיר כי ביום שלישי יותקפו תחנות הכוח במדינה - אם מצר הורמוז לא ייפתח.

בהודעה חריגה מבחינת השפה האלימה שלה כתב טראמפ ברשת Truth Social: "יום שלישי יהיה יום תחנת הכוח והגשרים, הכול ביחד, באיראן. לא היה דבר כזה!!! פתחו את המצר, ממזרים משוגעים, או שתחיו בגיהינום".

טראמפ אמר בנוסף לרשת פוקס: "שלחנו נשק למפגינים באיראן - הרבה מאוד נשק, שלחנו נשק גם לכורדים, ואני חושב שהם שמרו עליו".

טראמפ אמר כי הוא "מאמין שאפשר להגיע להסכם עם איראן עד מחר". לדבריו, "אם הם לא יעשו עסקה ומהר, אני שוקל לפוצץ את הכול ולהשתלט על הנפט".