הבניין שנפגע בחיפה תיעוד מבצעי מד"א

כוחות הצלה ופיקוד העורף מנהלים בשעות האחרונות (ראשון) מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר ארבעה נעדרים - בני זוג מבוגרים, בנם כבן ה-40 והמטפלת שלהם - שנלכדו תחת הריסות המבנה שספג פגיעה ישירה של טיל איראני כבד בחיפה.

מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, שהגיע לזירה הקשה, אמר בדאגה: "מדובר בזירה מורכבת מאוד וישנו חשש כבד לחיי הנעדרים. אנחנו פועלים בזהירות רבה בשל מורכבות הנדסית וביטחונית".

הקושי המרכזי בזירה נובע מהחשש כי חלק מהטיל שחדר למבנה וגרם לקריסת שלוש קומות, כלל לא התפוצץ. צוותי הנדסה גדולים פינו שדרות עצים סמוכות כדי לאפשר גישה לכלים כבדים, אך המדרון החלקלק עליו ניצב המבנה מקשה על הגעה בטוחה למוקד הפגיעה.

כדי להתגבר על הסכנה, בונים לוחמי פיקוד העורף וצוותי החילוץ "מנהרה" מיוחדת באמצעות ציוד חילוץ רב, במטרה להגיע אל הנעדרים מבלי לגרום להתמוטטות נוספת או להפעלת חומר הנפץ שייתכן ונותר בשטח.

טלפון של אחד מארבעת הנעדרים אוכן בתוך הזירה, מה שמיקד את מאמצי החיפוש בנקודה ספציפית בין הריסות הבטון. הבן, תושב הרצליה, אינו עונה לשיחות, ורכביהם של בני המשפחה אותרו בחניון סמוך, מה שמחזק את ההערכה כי שהו בבית ברגע הנפילה.

מהזירה פונו בדקות הראשונות גבר כבן 82 שנפצע באורח קשה ופעוט שנפצע באורח קל.

הטיל, שנשא ראש קרב של כ-400 קילוגרם חומר נפץ ולא יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית, גרם להרס מבני עצום.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לארבעה נפגעים, בהם הגבר שנפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד, ושלושה פצועים נוספים במצב קל כתוצאה מרסיסים והדף. בנוסף טופלו ארבעה נפגעי חרדה.

זירת הנפילה בחיפה תיעוד מבצעי מד"א

פראמדיקית מד"א למס סלאמה סיפרה: "מדובר בבניין כבן 7 קומות שספג פגיעה והרס רב לבניין. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד"א והחלנו לסרוק את הזירות. במהלך הסריקות איתרנו פצוע בן 83 במצב קשה, שנפגע מהרס. בנוסף, טיפלנו בעוד 3 פצועים במצב קל, ובמספר נפגעי חרדה. אנחנו ממשיכים לסרוק את הזירות על מנת לוודא שאין פצועים נוספים, נשאר בדירה ככל שיידרש".

חובש בכיר במד"א, שבח רוטנשטרייך, תיאר את רגעי החילוץ הדרמטיים: "כשהגענו לרחוב ראינו בניין בן מספר קומות שנפגע ובמקום היה הרס רב. דיירים שהיו במקום אמרו לנו שיש פצועים שנלכדו מתחת להריסות בקומות התחתונות. הצלחנו להזיז חלקי בטון גדולים עם הידיים שלנו וחילצנו מתוך ההריסות גבר בן 82 שנפגע באורח קשה כשהוא בהכרה. הענקנו לו טיפול ראשוני במקום ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו קשה".

עוד סיפר כי "כוחות גדולים של מד"א שנמצאים במקום מעניקים טיפול רפואי למספר פצועים קל וערוכים להעניק טיפול רפואי לנפגעים נוספים במידה ויאותרו בסריקות".

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS

צילום: שרון לייבל/TPS