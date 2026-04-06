מעצר החשוד בריגול לטובת איראן דוברות המשטרה

פרשה ביטחונית חמורה נוספת נחשפת הבוקר (שני) וממחישה את המאמצים הבלתי פוסקים של המודיעין האיראני לגייס סוכנים מתוך שטח מדינת ישראל.

בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים, תוגש היום הצהרת תובע נגד תושב ירושלים כבן 21, החשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות של קשר וריגול עבור איראן.

החקירה העלתה כי במהלך שנת 2025 יצר החשוד קשר עם גורם מודיעין איראני באמצעות אחת הרשתות החברתיות.

למרות שזהותו האמיתית של המפעיל הייתה ברורה לו, בחר הצעיר להמשיך בקשר ואף לבצע עבורו שורה של משימות מבצעיות בשטח.

על פי ממצאי החקירה, החשוד לא הסתפק רק בהעברת מידע מילולי. הוא ביצע משימות שכללו איסוף מידע ותיעוד חזותי (צילום) של אזורים שונים ואסטרטגיים ברחבי הארץ.

כדי לשפר את איכות המידע המועבר לטהרן, רכש החשוד ציוד צילום ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כל זאת תוך מודעות מלאה לכך שהוא פועל בשליחות גורם עוין למדינת ישראל.

בתמורה ל"שירותיו", קיבל החשוד סכומי כסף משמעותיים. כדי לנסות ולטשטש את עקבות הכספים, התשלומים הועברו אליו באמצעות מטבעות דיגיטליים (קריפטו), שיטה שהפכה לנפוצה מאוד בקרב מנגנוני הגיוס האיראניים בתקופה האחרונה.

במשטרה ובשב"כ מדגישים כי מדובר בשיטת פעולה עקבית של האויב האיראני, המנסה לצוד צעירים ישראלים דרך הרשתות החברתיות ולפתות אותם בבצע כסף לביצוע משימות פגיעה בביטחון המדינה.

משב"כ ומשטרת ישראל נמסר: "שבים ומזהירים את הציבור מפני קיום קשר עם גורמים זרים שזהותם אינה ידועה ומפני ביצוע משימות עבורם, וימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם כלל גורמי הביטחון כדי לאתר, לסכל ולמצות את הדין עם הנוגעים בדבר".