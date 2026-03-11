סגן השר אלמוג כהן מתח ביקורת חריפה על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע לזכות את אסף שמואלביץ' מהעבירות שיוחסו לו, לאחר שנקבע כי לא היה אחראי למעשיו בשל אי שפיות הדעת.

לדבריו, "הודעת בית המשפט המחוזי בבאר שבע בדבר זיכויו של אסף שמואלביץ' בטענת "אי שפיות הדעת" היא יריקה בפרצופם של אזרחי מדינת ישראל".

הוא ציין כי מדובר באירוע ביטחוני חמור, "בזמן שמדינת ישראל מצויה במלחמה באויב האיראני, ביהמ"ש מתנהל כלאחר יד ומוציא פס"ד במחטף שמהותו אדם אשר הצליח להיכנס ביודעין למפקדות צה"ל ,להסתובב בפיקוד דרום לחדור אל חמ"ל האלוף, להיחשף למידע רגיש ולהעבירו לגורמים שאינם מוסמכים".

עוד טען כי פסק הדין פוגע באמון הציבור במערכת המשפט, "פסק הדין הזה ממחיש עד כמה מערכת המשפט איבדה את אמון הציבור".

כהן מתח ביקורת גם על צו איסור הפרסום שהוטל בתחילת הפרשה, "בתחילת הפרשה הוטל צו איסור פרסום חריג, צו שעל עצם קיומו הציבור כלל לא ידע. במקום שקיפות ופומביות הדיון קיבל הציבור מעטה של חשאיות בפרשה שפגעה אנושות בבטחון המדינה".

לדבריו, "החמור מכל, בתיק הביטחוני הזה לא נחקר אפילו אדם אחד באזהרה". בהמשך כתב: "אזכיר שוב על אף הצא"פ, מי שהכניס את אסף שמואלביץ לפיקוד הדרום הוא חבר 'אחים לנשק', סא"ל במיל' אורן שביל".

הוא הוסיף: "אסף שמואלביץ' ויפעת תומר ירושלמי פגעו אנושות בבטחון המדינה, אך שניהם באורח פלא אינם שפויים לעמוד לדין. הציבור בישראל דורש תשובות, שקיפות ואחריות!!! לובשי הגלימות המושחתים אינם מייצגים את העם אלא את בית גידולם הטבעי והמרחק בינם לבין הצדק הוא כמזרח ממערב".

לסיום קרא: "אני קורא לאנשי המערכת שמחזיקים במידע על הפרשה להעביר אליי את המידע הרלוונטי ואני אדאג שהוא יראה אור שיגיע גם ללובשי הגלימות השחורות שיושבים במגדל השן. אמשיך להלחם למען האמת".