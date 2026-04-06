הלוחמים בריקוד במהלך התפילה ללא קרדיט

בצל הלחימה בצפון, הגיע הבוקר הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, לפגוש את לוחמי גולני המשרתים בקו האש - והעביר להם מסר רוחני המחבר בין הפעילות המבצעית בשטח לבין מקורות היהדות.

בשיחה ישירה עם הלוחמים לאחר תפילת הלל חגיגית, התעכב הרב על הפסוק מספר משלי: "בֵּית גֵּאִים יִסַּח ה', וְיַצֵּב גְּבוּל אַלְמָנָה", והסביר כיצד ניתן לכוון באמצעותו גם בזמן פעילות מבצעית.

"כשאתה רואה בית של גוי (מחבל), צריך להסיח אותו, להזיז אותו, לפרק אותו", אמר הרב לאחד הלוחמים שתיעד את הדברים. "תגיד שהקדוש ברוך הוא יעזור לך שהבית הזה יתפרק, ומתוך זה ייבנה בית כנסת ישראל".

הרב הדגיש כי משמעות המילה "יסח" היא עקירה של מי שמתגאה ברשעותו, והסביר כי פעולות הלוחמים בשטח אינן רק מבצעיות - אלא גם חלק מהצבת גבולות הביטחון של עם ישראל.

במהלך המפגש שיתפו הלוחמים את הרב במציאות המורכבת בלבנון ובחוויות מהלחימה, כולל רגעים של תחושת השגחה ונסים בשדה הקרב.

הרב מצדו חיזק את רוחם וציין כי גם בימי מלחמה, התפילה אינה נשארת רק בתוך הסידור - אלא מקבלת ביטוי ממשי בשטח, בכל פעולה שמסירה איום ומחזירה ביטחון. המפגש הסתיים בתפילה משותפת.