הפרשן הצבאי הבכיר של חדשות 12, ניר דבורי, טוען שישראל עצרה את המלחמה נגד איראן מוקדם מדי והדבר עלול לפגוע בה בהמשך.

"ישראל עצרה את המלחמה כשבועיים מוקדם מדי. נדרשנו לתת מכה גדולה מאוד לפני סיום הלחימה, ולא הגענו אליה. ישראל יכלה לנצל את ההזדמנות לפני שעוצרים, אבל זה לא קרה. העצירה הנוכחית לא טובה לישראל ברמה האסטרטגית גם בזירה האיראנית וגם בזירה הלבנונית", טוען דבורי.

לדעתו "מהסיבה הזאת, המשא ומתן עם איראן מתחיל בתנאים נחותים מבחינת ארצות הברית וישראל. האיראנים מצדם קפצו על המציאה בגלל מצבם הקשה".

הוא מוסיף כי "כעת איראן משוחררת מהלחץ, מה שמאפשר לה בתקופה הזו לטפל במשגרים, במנהרות, לשקם, להסתיר ולהתארגן מחדש. אם נחזור ללחימה, זה מספק להם יתרון מסוים".

דבורי מעריך כי "נראה שטראמפ הלך על המהלך הזה מוקדם מדי, וללא מכת סיום חזקה. גם לא ברור כרגע מה זה אומר לגבי העם האיראני וההתקוממות נגד המשטר".

לגבי הזירה הלבנונית הוא קובע כי אסור לעצור את הלחימה נגד חיזבאללה עד להכרעתו. "חיזבאללה יצא מחוזק מהחלטה כזו, בעיקר כי הקשר של הארגון עם איראן לא נותק, בניגוד למה שישראל ביקשה להשיג. צה"ל מחזיק בשטח בלבנון, ויש לכך משקל, אך נצטרך לדעת לנצל זאת נכון. ישראל חייבת להיאבק כדי שלא תיעצר הלחימה בלבנון. להישאר על מצב "אכיפה" בלבד, כפי שהיה בסוף הסבב הקודם, זה כבר לא מספק. בסיבוב הנוכחי קיבלנו הוכחה לכך. את חיזבאללה צריך להכריע, אחרת תושבי הצפון לא יחזרו הביתה ויסכימו לחיות סמוך לגבול. מול אויב שמוכן להתאבד, צריך לנהוג אחרת. צריך להשמיד אותו, לא להסתפק בלהחליש, אחרת נגזור על עצנו סבבים נוספים, ואת כל המחירים בעקבותיהם".