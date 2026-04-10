ביום ראשון הקרוב יתקיימו הבחירות בהונגריה. בראיון לערוץ 7 מתייחס חוקר העבר וההווה של הונגריה, מחבר הספר 'שומר הסף של אירופה', תמיר ורצברגר, מנהל קשרי החוץ של הליגה לפעולה והגנה באירופה, למערך הכוחות הפוליטי בהונגריה ולתרחישים הצפויים לאחר הבחירות שם.

"ויקטור אורבן והמפלגה שלו בשלטון ברצף מאז 2010, כשבכל ארבע מערכות הבחירות הוא מנצח עם רוב של שני שלישים בפרלמנט", מזכיר ורצברגר, ומוסיף כי בניגוד למערכות בחירות קודמות, בחוגי האופוזיציה מסתמנת הפעם תחושה שזה אפשרי, שהפעם יוכלו לנצח את אורבן ולהדיחו.

הסיבה לכך היא זהותו של המתמודד מול ויקטור אורבן, פטר מגיאר, שהגיע מתוך המנגנון של מפלגתו של אורבן ואף היה נשוי למי שכיהנה כשרת משפטים בממשלתו. מגיאר החליט לפרוש מהמפלגה בעקבות מה שטען כי היא נגועה בשחיתות שלטונית שאליה נחשף, ולהתמודד במסגרת מפלגה עצמאית. ההתמודדות הזו, שבראשה עומד מי שמחזיק בעמדות אידיאולוגיות הקרובות לאורבן עצמו, מחזקת את התחושה כי ייתכן שהפעם ניתן יהיה להעביר קולות ממחנה הימין אל מתנגדי אורבן.

ורצברגר מציין כי בעבר נעשו ניסיונות שונים למצוא את הנוסחה שתביא לנפילת אורבן, בין היתר באמצעות איחוד של שש מפלגות שמאל, כולל מפלגת הניאו-נאצים, לסיעה אחת. אולם גם מהלך זה, בשנת 2022, לא צלח, ואורבן אף חיזק את כוחו בשני מושבים נוספים.

כאמור, הפעם מקווים באופוזיציה להעברת קולות באמצעות תמיכה בחוגי הימין בפטר מגיאר. לשאלתנו אם המצביעים אינם מבססים את תמיכתם על חזון אידיאולוגי, אלא על שאיפה להפלת אורבן, עד כדי נכונות לתמוך במועמד הקרוב אליו אידיאולוגית, משיב ורצברגר כי בסוגיה זו "יש דמיון גדול בין הפוליטיקה ההונגרית לישראלית. בישראל אנו רואים מצביעים שמצביעים למועמדים המזוהים עם הימין האידיאולוגי, כמו בנט, רק כדי להפיל ממשלה דומיננטית וחזקה שקיימת כבר שנים רבות".

עוד הוא מציין כי למעשה השמאל האידיאולוגי כמעט ואינו קיים עוד בפוליטיקה ההונגרית. המפלגה הירוקה נעלמה לחלוטין, והמפלגה שירשה את המפלגה הקומוניסטית, ושלטה בעבר במשך 12 שנים, נעלמה אף היא, כך שההתנגדות לאורבן מתבססת כיום בעיקר על התנגדות אישית ולא על מאבק אידיאולוגי.

באשר לסוגיית יחסו של מגיאר לישראל, הוא אומר כי אכן מדובר בשאלה חשובה שאמורה להטריד את ישראל ואת היהודים. מגיאר שומר על עמימות בנושא זה ואינו מתבטא כפי שהוא עושה בסוגיות אחרות השנויות במחלוקת, מחשש להרחיק ממנו מצביעים. עם זאת, מאחר שהוא זוכה לתמיכה משמעותית מצד האיחוד האירופי, ההערכה היא שמדיניותו לא תהיה דומה לזו של אורבן, ששמר על קו תומך בישראל וביהודים. להערכתו, אם ייבחר, צפוי מגיאר ליישר קו עם תפיסת האיחוד האירופי, כלומר תמיכה עקרונית כן, אך לא בהכרח במעשים.

ומה באשר לסוגיית המהגרים, שגם היא, לדבריו של ורצברגר, חשובה ליהודים? גם בנושא זה מקפיד מגיאר שלא להתבטא, מחשש להרחיק מצביעים. עם זאת, גם כאן צפויה להשפיע התמיכה המשמעותית שהוא מקבל מהאיחוד האירופי. "החשש הוא שאם הוא ייבחר, לא תהיה לו לגיטימציה לומר 'לא' לאיחוד האירופי, שמתכוון להעלות מחדש את סוגיית המכסות למהגרים. הוא לא יוכל לסרב לכך, ונראה מהגרים שמגיעים גם להונגריה".

עם זאת, להערכתו, ויקטור אורבן הוא שצפוי לנצח בבחירות. בדבריו הוא מציין כי הסקרים נוטים להתפצל בהתאם לעמדות התומכים והמתנגדים, אך האהדה הרבה לה זוכה אורבן ברחובות, בכיכרות ובאולמות שהוא ממלא בעצרות הבחירות, מלמדת שמפלגתו רחוקה מאוד מלהיות מפלגה בקריסה. נראה כי סביבתו וסביבת מפלגתו מלאות באופטימיות הולכת וגוברת.