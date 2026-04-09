נתניהו: אין הפסקת אש בלבנון לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב (חמישי) לתושבי הצפון והבהיר כי הלחימה בלבנון נמשכת, זאת אחרי שהודיע על קיום משא ומתן עם לבנון.

לדבריו, "אני מבקש לומר לכם: אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו גם באיראן וגם נגד ציר הרשע הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות שלא היו בעבר".

נתניהו ציין כי לצד הלחימה, הנחה את הקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בעקבות פניות חוזרות מצד ממשלת לבנון "כדי להשיג שני יעדים: אחד - פירוק חיזבאללה מנשקו. והשני - הסכם שלום היסטורי בר-קיימא בין ישראל ללבנון.

נתניהו הוסיף כי "ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם" וכי בכוונתו להמשיך ולקדם הסכמי שלום נוספים, "אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, ואני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה".

מוקדם יותר נתניהו הודיע כי הנחה בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לפתוח במשא ומתן ישיר ומיידי עם ממשלת לבנון.

נתניהו ציין כי המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו ובהסדרת יחסי שלום בין ישראל ללבנון. עוד אמר כי ישראל מעריכה את קריאתו של ראש ממשלת לבנון הבוקר לפרז את ביירות.

את המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון יוביל שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מול נשיא לבנון ז'וזף עאון. בישראל מבהירים כי המשא ומתן יתנהל תחת אש וכוחות צה"ל ימשיכו לפעול בלבנון.

ההודעה פורסמה לאחר דיווח של גורם ממשל אמריקני בכיר לרשת NBC, לפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מנתניהו לצמצם את התקיפות בלבנון. לפי הדיווח, הבקשה נועדה להבטיח את הצלחת המשא ומתן המתנהל מול איראן.

הגורם האמריקני הוסיף כי למרות הצהרות רשמיות שלפיהן לבנון אינה חלק מההסכם מול איראן, ישראל הסכימה להיות "שותפה מועילה".

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" ציטטה מקור שאמר כי סוגיית לבנון והפסקת האש בה היא תנאי מוקדם לכל תהליך משא ומתן חדש מצד איראן.

נשיא לבנון ג'וזף עאון אמר כי "הפתרון היחיד למצב הנוכחי בלבנון הוא השגת הפסקת אש עם ישראל. ההצעה להפסקת אש עם ישראל ולתחילת משא ומתן ישיר עימה החלה לקבל משוב חיובי".