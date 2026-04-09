בשעות האחרונות חיזבאללה משגר עשרות רקטות לעבר יישובי אצבע הגליל. רוב הרקטות יורטו, חלק נפלו בשטחים פתוחים. במוקדי החירום לא התקבלו קריאות חריגות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בציוץ בחשבון ה-X שלו למערכה בלבנון. "אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות", כתב. "בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר".

נתניהו הוסיף: "הלילה תקף צה"ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים, וכן מחסני אמל"ח, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. המסר שלנו ברור: מי שפועל נגד אזרחי ישראל - נפגע בו. נמשיך להכות בחיזבאללה בכל מקום שיידרש, עד שנשיב את הביטחון המלא לתושבי הצפון".

מנגד בכירי משטר הטרור באיראן מאיימים להפסיק את המשא ומתן אם ישראל תמשיך את התקיפות בלבנון. סגן דובר משרד החוץ האיראני, סעיד חטיבזדה, ל-ITV: "משלחת של איראן תיסע לשיחות השלום באיסלאמאבאד, אך רק אם ישראל תפסיק את התקפותיה על לבנון. כל שלום באזור חייב לכלול את לבנון והשעות הקרובות יהיו קריטיות. איראן הייתה על סף תגובה אמש - אך התאפקה כדי לתת מקום לדיפלומטיה".

בכיר במורדים החות'ים בתימן, חיזאם אל-אסד, מאיים כי "ההסלמה הישראלית-אמריקנית בלבנון לא תעבור ללא תגובה". אמש צייץ בעברית בכיר חות'י אחר, מוחמד אל-בוח'ייתי: "כל איוולת מצד ישות האויב הישראלי בתוקפנות חדשה נגד עמנו בלבנון, תיענה בתגובה שתגיע מתימן ובעוצמה חסרת תקדים. לא נשתוק ולא נפקיר את אחינו בחזבאללה, יהיו אשר יהיו האתגרים והסיכונים".

בתוך כך בשעות הקרובות פיקוד העורף צפוי להודיע על הרחבת ההתקהלות במרכז הארץ ל-5,000 בני אדם. ההנחיה תהיה תקפה, בין היתר, בגוש דן ובשפלה. המהלך מקודם בעקבות הנחיה של שר הביטחון ישראל כ"ץ.